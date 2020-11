Jacob Rees-Mogg confirme son intention de permettre aux députés cliniquement vulnérables de participer virtuellement aux débats de la Chambre des communes

Le gouvernement envisage d’étendre la participation virtuelle pour permettre aux députés vulnérables de participer aux débats de la Chambre des communes par liaison vidéo, a déclaré Jacob Rees-Mogg. Le leader des Communes a fait cette annonce en réponse à une question urgente sur les députés protégeant de Covid-19 et comment ils peuvent Il a confirmé que le gouvernement avait l’intention de permettre aux députés vulnérables de participer aux débats, ainsi qu’aux déclarations et aux questions, après que la députée conservatrice Tracey Crouch ait soulevé la question la semaine dernière. La députée de Chatham et Aylesford est actuellement protégée alors qu’elle suit un traitement pour un cancer du sein, ce qui la rend particulièrement vulnérable au virus.Elle a souligné la semaine dernière qu’il était injuste qu’elle – et d’autres députés cliniquement vulnérables – ne soient pas en mesure de participer dans les débats virtuellement.Jacob Rees-Mogg, chef de la Chambre des communes (Photo: AP) Les règles actuellement en place pour Covid-19 permettent aux députés de poser des questions et participer aux déclarations ministérielles et aux questions urgentes à distance via un lien vidéo, mais ils ne sont pas en mesure de prendre part aux débats sur la législation à distance.M. Rees-Mogg a déclaré lundi que les arrangements sont restés à l’examen et que les personnes extrêmement vulnérables cliniquement devrait suivre les conseils du gouvernement et ne pas se mettre au travail. » Nous devrions faire plus », mais il a dit qu’il demanderait aux autorités parlementaires de trouver une solution afin qu’il puisse y avoir une plus grande participation de la Chambre des communes de la part des députés qui protègent, et a déclaré qu’il avait l’intention de présenter une motion à la Chambre pour permettre aux députés de voter pour autoriser les nouvelles procédures. »Dans les questions d’affaires de la semaine dernière, [Ms Crouch] a lancé un appel courageux et émouvant pour pouvoir contribuer davantage à nos travaux grâce à une participation virtuelle », a déclaré M. Rees-Mogg. « Cela fait suite aux appels d’un certain nombre d’autres membres. » Bien que je sache que les contraintes de capacité nous empêchent d’étendre les débats de Westminster Hall aux membres qui y participent virtuellement, [Ms Crouch] m’a certainement convaincu que nous devrions chercher à faire plus pour soutenir une participation virtuelle supplémentaire à la Chambre des Communes. Tracey Crouch est actuellement traitée pour un cancer du sein (Photo: Twitter) Échelle de temps «J’ai donc décidé que, conformément à l’avis du gouvernement, le cliniquement extrêmement vulnérables ne devrait pas entrer dans le travail, nous devrions travailler avec les autorités de la Chambre pour trouver une solution. «J’étudie comment nous pouvons soutenir une participation virtuelle supplémentaire aux Communes, malgré les contraintes de capacité, pour ceux qui sont cliniquement extrêmement vulnérables et visent à présenter une motion à la Chambre. »Mme Crouch a demandé plus d’informations sur le calendrier des nouvelles dispositions. Le @CommonsLeader m’a appelé hier matin pour m’informer qu’il changerait les règles pour les personnes cliniquement extrêmement vulnérables afin de participer aux débats à la Chambre des communes, mais dans le vrai style @Jacob_Rees_Mogg, il voulait annoncer à la Chambre de ne pas appuyer. C’était en grande partie l’actualité de l’auto-isolement avant le PM.— Tracey Crouch (@tracey_crouch) 15 novembre 2020Elle a déclaré: [Mr Rees-Mogg] confirmer quand les changements seront apportés et, bien que je reconnaisse tout à fait ses points sur les défis techniques de la participation à Westminster Hall, pourrait-il rassurer la Chambre qu’il continuera d’explorer les options de participation à la deuxième chambre à l’avenir. «Se joindra-t-il à moi pour remercier les efforts extraordinaires des équipes du numérique et de la radiodiffusion qui ont accompli des choses incroyables pour permettre aux membres d’être ici, comme l’a dit le Premier ministre, par la« magie de la technologie moderne ».» M. Rees-Mogg a répondu: « [Ms Crouch] est extrêmement aimable en elle grâce à l’équipe du numérique et de la diffusion qui a non seulement réussi à introduire ce nouveau système depuis mars, mais qui a également dû déménager des bureaux au même endroit et l’a fait fonctionner de manière transparente. «J’espère présenter le motions dès que possible, elles sont rédigées je pense par des greffiers avisés au moment où je parle.Rees-Mogg a déclaré que les règles actuelles pour permettre la participation virtuelle seront en place jusqu’en mars (Photo: Reuters) «C’est important, et j’espère cela répond [Ms Crouch’s] question au sujet de Westminster Hall, pour reconnaître que si nous le faisons rapidement, cela doit être limité, que si nous le faisons pour la chambre des personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique, cela peut être fait assez rapidement. Si nous devions regarder Westminster Hall, cela prendrait beaucoup plus de temps parce que nous aurions besoin de ressources supplémentaires. »La députée chargée de la répression des députés, Vicky Foxcroft, a demandé combien de temps les arrangements virtuels seraient en place et M. Rees-Mogg a déclaré, dans le cadre des plans actuels , ils resteraient jusqu’à fin mars 2021. «Je ne veux pas anticiper sur la décision qui sera prise en mars car, qui sait, nous pourrions être dans une position très différente d’ici là», a-t-il ajouté. Mais je suppose que si une autre participation virtuelle se poursuit à ce stade, si nous sommes toujours au milieu de la pandémie, il serait raisonnable de continuer avec des propositions susceptibles d’être présentées dans un proche avenir. »Shadow Le leader de la Chambre des communes, Valerie Vaz, a déclaré que les députés avaient le devoir de représenter leurs électeurs et a accusé M. Rees-Mogg de «supprimer et éteindre» les voix de certains dans les débats. En savoir plus Un député conservateur sous traitement anticancéreux critique Jacob Rees-Mogg pour avoir déclaré que travailler à la maison, c’est «se dérober» Elle a déclaré aux Communes: «En fait, ce que (M. Rees-Mogg) dit, c’est que tous les membres sont égaux, mais certains membres sont plus égaux que d’autres . Où avons-nous entendu cela auparavant? »Des membres vulnérables de la famille John Baron, député conservateur de Basildon et Billericay, a également exhorté le gouvernement à aller plus loin et à accorder les mêmes privilèges à ceux qui protègent en raison de membres vulnérables de la famille. M. Baron, qui protège avec son épouse cliniquement extrêmement vulnérable, a déclaré aux députés que les mesures actuelles «ne trouvent pas ce juste équilibre» car elles «ont créé une hiérarchie de députés». «Bien que je salue cette annonce de (M. Rees-Mogg) dans la mesure où elle va et j’ai hâte d’entendre comment l’examen se déroule [he] exclut toujours les membres qui protègent avec des épouses, des maris ou des partenaires qui sont eux-mêmes extrêmement vulnérables sur le plan clinique », a-t-il déclaré. Mais M. Rees-Mogg a déclaré que le gouvernement conseillait que les membres de la famille de ceux qui sont cliniquement extrêmement vulnérables puissent continuer à travailler dans un environnement sûr pour Covid, ajoutant que les députés «doivent se comporter comme d’autres travailleurs clés». «C’est le conseil que le gouvernement de Sa Majesté adresse à nos électeurs et je ne pense pas qu’il serait juste de ma part de me lever ici et de dire que nous devrions traitons les députés différemment de la façon dont nous traitons nos électeurs », a-t-il déclaré.

