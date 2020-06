– – –

Jacob Elordi reviendra-t-il dans la deuxième saison de Kissing Booth?

La deuxième partie de Kissing Booth a été tous les fans nécessaires depuis qu’ils ont fait du premier film l’un des films Netflix les plus revus. Le service de streaming Netflix a confirmé la poursuite de la Saint-Valentin 2019, mais les fans l’attendent encore. en tout cas, il y a eu beaucoup de mystères pour la poursuite de leur implication pendant la pause.

Le casting de la deuxième partie:

Les fans étaient tellement excités par la vidéo de déclaration pour la contribution, cela les a amenés à souligner que Jacob Elordi ne serait pas de retour en tant que Noah Flynn car il n’était pas un endroit où être vu. Maintenant, en tout cas, Jacob a affirmé répéter son rôle de Noah, aux côtés de Joey King comme Elle Evans. D’autres personnes de retour au casting incorporent Joey Courtney est susceptible de revenir en tant que Lee Flynn, BFF d’Elle et frère de Noah, Meganne Young en tant que meilleure moitié de Rachael de Lee, Molly Ringwald en tant que maman de Noah et Lee, et Bianca Bosch en tant que fille OMG Olivia.

Les fans pourraient voir de nouveaux visages pour la suite, tout comme Netflix a affirmé que Maisie Richardson Sellers et Taylor Perez avaient rejoint le casting. Maintenant, nous n’avons pas la moindre idée du retour de l’autre fille OMG: Jessica Sutton dans le rôle de Mia et Zandile Izandi dans le rôle de Gwyneth.

L’intrigue du film:

La première partie s’était terminée avec le départ de Noah pour l’école et Elle exprimant qu’elle ne savait pas s’ils resteraient ensemble. Les fans pouvaient également s’attendre à ce que l’activité Dance Revolution augmente dans les retombées. Cela a même donné une tendinite au roi dans son coude.

La date de sortie:

Ce sera un été énergisant, car le spin-off sera diffusé sur Netflix le 24 juillet. La nouvelle a été découverte lorsque Joey King a participé à une session Youtube Live le 21 mai.

