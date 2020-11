Jackie Chan n’aime pas le typage dans les films américains

Jackie Chan, l’une des superstars internationales les plus vénérables, s’est occupée des marchés asiatiques, mais n’a pas autant suivi Hollywood ces derniers temps. Alors que la majorité de ses près de 150 titres à son actif sont du genre action, l’acteur de 66 ans a déclaré qu’il préférait la diversité qu’il offrait en réalisant des films pour le marché chinois, déclarant au site brésilien Filmelier (via Cinemablend): « Je veux faire en sorte que chaque année le public puisse voir autant de facettes différentes de Jackie Chan, « le Avant-garde dit la star. « Je voudrais que le public me considère comme un acteur capable de faire de l’action, pas seulement comme une star d’action. Je n’aime pas me répéter. » L’acteur continue de dire qu’il voit des tonnes de scripts hollywoodiens tout le temps, mais cela appelle souvent un «policier de Hong Kong».

Le succès américain de Jackie Chan

Chan a rebondi des marchés asiatiques aux marchés américains éclatant dans la scène cinématographique de Hong Kong, jouant initialement des hommes de main jetables dans Bruce Lee films, le plus célèbre dans Entrez le dragon (1973), devenant plus tard une star à part entière. Il a filmé quelques projets américains comme Le protecteur (1985) et La course de boulets de canon films avant de se consacrer à la scène hongkongaise. Alors que les films à l’étranger de l’acteur ont maintenu une suite aux États-Unis, il a fait son retour lorsque Grabuge dans le Bronx (1995) a vu une sortie aux États-Unis. Créativement, Chan est resté en grande partie à faire le genre de projets qu’il voulait en Chine, mais a joué dans quelques franchises américaines de comédie d’action. Heure de pointe avec Chris Tucker et le Shanghai films avec Owen Wilson. Les revenus que Chan tire de ses projets américains aident à financer ses films à l’étranger. D’autres projets américains notables récents que Chan a réalisés ces derniers temps sont l’animation Kung Fu Panda trilogie prêtant sa voix à Monkey. Il était dans le remake d’adaptation lâche de 2010 de Le Karaté Kid jouant le mentor M. Han pour Jayden Smith Dre se déroule en Chine.

Pour les films récents de Chan dans le film chinois 2019 Masque de fer, il a recruté Arnold Schwarzenegger, avec qui il a travaillé brièvement en 2004 Autour du monde en 80 jours pour Disney, pour jouer son rival, James Hook. La star et l’artiste martial ont également co-vedette Pierce Brosnan dans le thriller d’action L’étranger (2017), qui était une autre occasion rare pour Chan d’exposer son côté plus sérieux après Le Karaté Kid dans une production américaine. Le prochain film de Chan est Avant-garde, une production chinoise qui le réunit avec de fréquents collaborateurs réalisateurs / écrivains Stanley Tong, qui sera distribué au niveau national via Gravitas Ventures. Le film arrive en salles le 20 novembre.

