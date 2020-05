Jack Steven poignardant, Nick Riewoldt exhorte un ancien coéquipier à changer sa vie

La légende de St Kilda, Nick Riewoldt, a exhorté son ex-coéquipier « adorable » Jack Steven à utiliser son coup de couteau pour changer sa vie après ses luttes hors champ ces derniers temps.

Steven, maintenant membre des Geelong Cats, s’est présenté à l’hôpital dans les premières heures de dimanche matin, soignant une blessure à la poitrine et se remet actuellement.

Le patron du football de Geelong, Simon Lloyd, a déclaré que le joueur de 30 ans avait « beaucoup de chance » de s’échapper sans se faire de nouveau opérer après l’incident.

Riewoldt, qui a joué aux côtés de Steven aux Saints entre 2008 et 2017, a déclaré qu’il espérait que le quadruple vainqueur, le meilleur et le plus juste, utiliserait cet incident pour changer sa vie.

Riewoldt et Steven quittent le terrain pendant leur temps ensemble en tant que coéquipiers à St Kilda (Getty)

« Je ne veux pas jeter ces calomnies maintenant pendant qu’il est couché à l’hôpital avec une blessure grave, mais tout ce que j’espère, c’est que cet incident maintenant – parce que c’est très, très grave et nous avons entendu qu’il est » très chanceux « – précipite certains changements vraiment significatifs et qu’il est capable de se redresser et d’éviter ce type de situations à l’avenir « , a déclaré Riewold Fox Footy Live.

« Rentrer à la maison a été une chose très importante pour Jack, revenir à Lorne où se trouve sa famille. C’est un homme magnifique, Jack, et il a une grande famille. »

Riewoldt a dissipé les théories selon lesquelles les problèmes de Steven hors du terrain provenaient de la fête, affirmant que le milieu de terrain se débattait sans la structure fournie par le football de l’AFL.

« Ce n’est pas un fêtard – et j’ai entendu beaucoup de rumeurs circuler ces derniers jours, ce qui n’est pas du tout utile », a-t-il déclaré.

Riewoldt a démenti les rumeurs selon lesquelles Steven était un fêtard hors du terrain de football (AAP)

« Il a besoin de structure et de routine. C’est un gars qui, parfois, a été autorisé à exécuter un peu de son propre programme quand il était à St Kilda et à rentrer à la maison et surfer.

« Avoir cet équilibre était vraiment important, mais il semblerait que le manque de football et de structure ait pu contribuer à cette situation.

« De toute évidence, les détails sont assez sommaires, (mais) les mains oisives à ce stade sans la structure et la rigueur d’un programme de football n’ont pas été la réponse pour Jack. »

En raison d’une enquête en cours sur l’incident par la police de Victoria, l’unité d’intégrité de l’AFL n’a pas encore commencé sa propre enquête sur ce qui a conduit à Steven.

Steven aurait refusé de révéler des détails à la police concernant l’incident, et l’ancien skipper de Melbourne, Garry Lyon, a exhorté la star des Cats à être honnête.

Garry Lyon a exhorté Steven à être honnête avec Geelong alors qu’il tente de se remettre de l’incident (Getty)

« Le système d’honnêteté doit entrer en jeu ici. Geelong pourrait penser qu’ils savent, (mais) ils peuvent être si loin du ballon que ce n’est pas drôle, comme St Kilda aurait pu penser qu’ils l’avaient su », a-t-il déclaré.

« Je ne dis pas que c’est une situation de Ben Cousins, mais quand vous revenez en arrière et que vous regardez la documentation des problèmes que d’autres joueurs ont eu par lesquels ils ne pouvaient pas marier la vie loin de footy avec footy … ils ont vécu un mensonge.

« Ils se sont assis là et ont dit » oui, je vais bien, je m’entraîne dur « – les footy sont sortis avec Ben Cousins ​​et personne ne s’est entraîné plus fort, personne n’était meilleur, personne n’était plus dévoué quant à la façon dont ils s’y sont pris. Mais c’est clairement ce qui se passe à l’extérieur (du club) – et c’est là que réside le problème et c’est le problème que les clubs ont.

« Ils ne seraient pas les seuls, Geelong. Ce serait un problème tout au long de la compétition.

« Je ne connais pas la situation de la police, mais le club – c’est celui pour moi où il doit s’asseoir et (soyez honnête). »