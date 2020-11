Jack Gunston poursuivi par Collingwood, Garry Lyon claque le club après le drame du plafond salarial d’Adam Treloar

L’ancien capitaine de Melbourne, Garry Lyon, a critiqué la poursuite de Jack Gunston par Collingwood, se demandant si un joueur voudrait rejoindre le club.

L’appel de Lyon intervient alors que Collingwood tente activement de décharger un certain nombre de ses joueurs en raison d’une compression du plafond salarial, le milieu de terrain vedette Adam Treloar étant le choix des noms.

Collingwood serait prêt à payer au moins 100000 dollars du salaire de Treloar la saison prochaine s’il parvient à trouver un prétendant pour le jeune homme de 27 ans.

Cependant, Lyon a suggéré que la tentative des Magpies d’échanger Treloar 12 mois seulement après la signature d’un accord à long terme signifiait que des personnes comme Gunston hésiteraient à accepter un contrat.

Collingwood serait intéressé par la star du triple premier ministre de Hawthorn, Jack Gunston (AAP)

« Collingwood revient aux joueurs de gauche, de droite et du centre en disant: ‘Ouais, nous avons raté votre contrat, rendez-nous un peu d’argent, sinon nous vous ferons passer’. C’est essentiellement ce qu’ils font », a-t-il déclaré à SEN. .

«Puis au milieu de tout cela, ils font une pièce pour Jack Gunston. Pourquoi Jack Gunston irait-il à Collingwood quand ils signent des mecs et puis un an plus tard, ils se disent:« Rends-nous ton argent », ce n’est pas il est temps de chasser quelqu’un.

«Si vous êtes Jack Gunston, vous vous dites: ‘Je vous demande pardon, vous me donnez un contrat, celui comme vous l’avez fait Adam Treloar. Est-ce ce que je regarde dans quelques années ? ‘. «

La poursuite de Gunston de Collingwood survient alors que le club vise à se débarrasser d’Adam Treloar 12 mois après une prolongation (Getty)

Lyon s’est également demandé si les cadres supérieurs de Collingwood devraient avoir leur emploi en jeu après la mauvaise gestion flagrante du plafond salarial du club.

« Je ne sais pas qui est à blâmer à Collingwood – est-ce que quelqu’un va être renvoyé pour ça? » il a dit.

«Je parle du contrat de cinq ans d’Adam Treloar dont ils ne veulent plus, nous parlons de la prolongation de contrat de deux ans de Jaidyn Stephenson, qu’ils sont heureux de décharger, nous parlons de Tom Phillips qui a un an pour courir sur son contrat.

« A qui en sommes-nous responsables et qui sera finalement tenu responsable? »