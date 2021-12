Jack Daniel’s : la marque de whisky de référence

Fondée en 1866 dans le Tennessee, Jack Daniel’s est aujourd’hui l’une des marques d’alcool les plus connues dans le monde. Cette célébrité est également due à sa grande variété de whiskys que la marque américaine produit dans ses 74 chais. Disposant de l’une des plus grandes distilleries du monde, Jack Daniel’s respecte la tradition pour la production de ses différentes variétés de whisky. Découvrez ici tous les secrets de la marque américaine et apprenez-en davantage sur les différents styles de whisky qu’elle propose.

Jack Daniel’s : une marque historique

Parmi les marques d’alcool et notamment de whisky les plus connues, Jack Daniel’s fait incontestablement partie des plus importantes. Avec plus de 150 ans d’histoire, cette marque américaine a développé toute une large gamme whisky avec des saveurs uniques et d’exception. Dans les bars, le “Jack” fait partie des alcools forts les plus présents et plait au plus grand nombre par son goût inimitable. Le Jack Daniel’s peut s’apprécier seul ou bien mélangé avec d’autres ingrédients en cocktail. En plus des nombreuses qualités que présente cette marque de whisky, il est important de noter que cette marque propose des prix abordables. En effet, à partir d’une vingtaine d’euros, vous pourrez déguster de bonnes bouteilles de cette marque reconnue.

Différents styles de whisky

Afin de satisfaire les plaisirs de tous ses consommateurs, Jack Daniel’s a donc développé toute une gamme de whisky avec des goûts très particuliers. Parmi les variétés les plus recommandées, on retrouve notamment le Jack Daniel’s Single Barrel et le Jack Daniel’s Winter Jack Apple Punch.

Jack Daniel’s Single Barrel

Cette variété de Jack Daniel’s est très particulière puisqu’elle nécessite un processus de production très délicat et précis. En effet, pour obtenir le goût parfait de cette variété, seuls certains barils peuvent être utilisés. Sous la couleur très sombre de ce whisky, se cache de nombreux arômes : cerise, maïs, de noix, de fumée, d’épices, de chêne grillé, caramel et de vanille. Grâce à ce mélange d’arômes, le Jack Daniel’s Single Barrel se caractérise par un goût très complexe et savoureux : notes de caramel, boîte à cigares, agrumes… Présentant un degré d’alcool d’environ 47%, cette variété de Jack Daniel’s doit être servie à une température entre 14 et 18°C pour être la plus appréciée possible.

Jack Daniel’s Winter Jack Apple Punch

Parmi les autres variétés de cette marque, on retrouve également le Jack Daniel’s Winter Jack Apple Punch qui a une couleur très ambrée. Au niveau de l’odeur, on retrouve différentes senteurs : arôme de cidre de pomme, zeste d’orange, cannelle, clous de girofle. Pour ce qui est du goût, cette variété de whisky dévoile un goût de tarte aux pommes et est légèrement vanillé. L’obtention de ce type de whisky est possible grâce à la fabrication qui est faite avec du cidre de pomme. Cette variété s’avère bien moins alcoolisée que les autres puisqu’elle présente un degré d’alcool de seulement 15%.

Trouvez la variété de Jack Daniel’s qui correspond à vos préférences

En matière de whisky, Jack Daniel’s est donc l’une des marques les plus reconnues et qui dispose aujourd’hui de nombreuses variétés avec des goûts très spécifiques. Que vous préfériez la recette originale ou bien les différentes variantes proposées, vous êtes sûr de profiter d’un whisky de qualité avec Jack Daniel’s. Que ce soit en tant qu’apéritif ou bien en tant que digestif, le Jack Daniel’s apparaît comme le bon choix pour vous faire plaisir. Afin de trouver la variété de whisky qui vous plaît le plus, vous pouvez consulter le site My Alco Shop qui dispose d’une large sélection des meilleures variétés de la marque américaine.

Si vous recherchez un whisky américain, Jack Daniel’s est certainement la marque de référence. Selon les goûts que vous préférez mais également en fonction de votre budget, vous pourrez trouver la bouteille qui répond le mieux à vos critères de recherche. Pour vous aider à choisir le meilleur whisky qui soit, découvrez la sélection de toutes les meilleures bouteilles de Jack Daniel’s sur My Alco Shop. Pour un apéritif ou une soirée festive, vous pourrez apprécier le goût si caractéristique du Jack Daniel’s.