Jack Black fait la danse WAP torse nu dans TikTok viral! – .

Juste au moment où vous pensiez que TikTok ne pouvait pas aller mieux, Jack Black fait la danse WAP.

Jack Black a son TikTok depuis mars mais son compte a vraiment commencé à exploser en septembre. Alors, naturellement, il a fait la danse WAP sur son TikTok hier.

La danse créée sur la chanson de Cardi B et Megan Thee Stallion n’a pas besoin d’explication pour quiconque a été sur Internet ces derniers mois, mais elle a été créée à l’origine par Brian Esperon.

La danse WAP de Jack Black

Jack Black a affiché sa version de la danse avec la légende «Défi accepté». Vu en sous-vêtements rouges et rien d’autre, le comédien interprète ce qui n’est peut-être pas le WAP le plus rythmé ou tout à fait fidèle à la chorégraphie, mais c’est hilarant.

Avec plus de 4,3 millions de likes en une journée et 23 millions de vues, la danse WAP devient la vidéo la plus vue de Jack Black sur TikTok.

Voyez-le vous-même ici:

Réactions à la danse

TikTok a adoré la vidéo, la rendant virale presque instantanément.

«Vous avez fait mieux qu’Addison Rae, pas de plafond», a commenté un fan.

Beaucoup ont fait référence à No Nut November, en disant: « Je ne peux pas regarder ça en novembre » et « Damn Jack Black, j’ai presque réussi jusqu’en novembre. »

Certains fans se sont également rendus sur Twitter pour partager la vidéo, en s’assurant qu’elle était sur toutes les plateformes – c’est ce qu’elle mérite!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je ne m’attendais pas à voir Jack Black faire la danse WAP dans un speedo tout en étant arrosé sur mon fyp aujourd’hui mais nous y sommes – ambre (@ amberlmu8) 16 novembre 2020

Compte TikTok de Jack Black

Le comédien est sans surprise extrêmement populaire sur l’application avec 4,3 abonnés, même s’il ne suit personne en retour.

Il télécharge régulièrement du contenu comique et est devenu viral en septembre lorsqu’il a publié la chanson « Fun nuits at Freddy », qui a plus de 22 millions de vues et est devenue un son populaire sur l’application.

