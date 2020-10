Jack Black a interprété le Time Warp de Rocky Horror pour encourager le vote, avec Susan Sarandon et plus

Pour l’excellente interprétation rock de « Time Warp », Jack Black et Kyle Gass sont rejoints par les coéquipiers du groupe John Spiker, John Konesky, Scott Seiver, Will Herrington et Jessie Payo, mais ce n’est évidemment pas tout. Étant bien connecté à Hollywood, Tenacious D a pu faire participer un certain nombre d’acteurs, de cinéastes, de musiciens et de politiciens à l’action, avec le court clip avec une liste de distribution comprenant Jamie Lee Curtis, Ezra Miller, Eric Andre, Karen O, sénateur Elizabeth Warren, Sarah Silverman, Ilana Glazer et bien d’autres. Bien sûr, le grand « get » est Susan Sarandon, qui, bien sûr, a joué dans Le spectacle d’images Rocky Horror au milieu des années 1970.