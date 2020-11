Jack Bird to Dragons et Broncos libèrent la moitié de la star

BONALDO table de nuit TO BE avec base trapézoïdale (Base rouge à la menthe - Bois laqué opaque et métal verni)

To Be Bonaldo est une famille de meubles pour la zone nuit composée de commode, table de nuit et semainier. Structure en bois laqué. Base en métal verni disponible avec une base à socle, avec un cadre trapézoïdale ou avec pieds inclinés. Poignée en bois massif. Finition structure en laqué opaque blanc, gris