Jacare Souza quitte la carte de combat UFC 249 après avoir été testé positif au coronavirus

Les pires craintes du chef de l’UFC Dana White sont devenues réalité après qu’un combattant sur la carte UFC 249 ait renvoyé un test positif pour le coronavirus.

Le Brésilien Jacare Souza est hors jeu après avoir été testé positif. Souza avait pesé et terminé un regard fixe contre son adversaire Uriah Hall.

Les deux hommes portaient des masques pour leur mise au jeu, Souza portant des gants en plus d’un masque.

Les deux combattants se sont retrouvés à plusieurs pieds plus loin l’un de l’autre que tous les autres combattants sur la carte.

Souza a même donné un coup de poing à White alors qu’il descendait de la scène après la pesée.

Bien que ce combat ait été annulé, le vice-président exécutif et chef des affaires de l’UFC, Hunter Campbell, a déclaré à ESPN que le reste de l’événement se poursuivrait comme prévu.

« Souza est arrivé à Jacksonville mercredi et a informé les responsables de l’UFC qu’un membre de sa famille avait été testé positif », indique le rapport. « Souza était asymptomatique, mais a été isolé et testé, et vendredi le test est revenu positif.

(Getty)

« L’UFC a conféré avec des responsables sportifs de Floride, qui ont déclaré que les combats pouvaient se poursuivre comme prévu parce que le système fonctionnait dans le cas de Souza. »

Des questions ont également été posées quant à savoir avec qui Souza était entré en contact et avec qui il avait été. Beaucoup pensant que l’événement ne pouvait tout simplement pas se dérouler.

Ariel Helwani d’ESPN a rapporté qu’aucun autre combattant sur la carte n’avait retourné un test positif et Souza avait depuis quitté l’hôtel où les combattants séjournaient.

(Getty)

Un responsable de la commission de Floride a déclaré au Las Vegas Review-Journal que le Brésilien avait été isolé à son arrivée jusqu’à ce que les résultats reviennent.

Cependant, une vidéo désormais supprimée publiée par le poids lourd Fabricio Werdum, qui figure également sur la carte, montre Jacare près de plusieurs combattants de l’hôtel.