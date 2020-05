J.K. Rowling mettra en ligne le livre pour enfants The Ickabog – / Film

J.K. Rowling a déjà laissé Harry Potter les fans vivent leurs rêves de Poudlard avec elle Harry Potter à la maison , qui a donné aux jeunes lecteurs et enseignants un hub en ligne pour profiter et partager leurs livres et contenus préférés de Wizarding World. L’auteur propose maintenant un nouveau livre pour enfants à de jeunes lecteurs affamés de quelque chose à faire lorsqu’ils sont coincés à la maison. Rowling sort son livre pour enfants, un livre nonHarry Potter conte de fées appelé L’Ickabog, en ligne gratuitement pour les causes de soulagement des coronavirus, en affichant de nouveaux chapitres chaque jour de la semaine jusqu’au 10 juillet. L’histoire complète sera publiée sous forme de livre et sous forme de livre électronique en novembre.

Rowling a publié quelques livres à succès sans rapport avec le Harry Potter mais les contes de fées pour enfants semblent être sa force. L’auteur offre aux jeunes fans une nouvelle histoire fantastique avec L’Ickabog, un conte de fées autonome qui sera publié gratuitement dans les chapitres en ligne, «afin que les enfants en lock-out, ou même ceux qui retournent à l’école pendant ces périodes étranges et troublantes, puissent le lire ou le faire lire», a écrit Rowling sur Twitter, annonçant la sortie en ligne. Rowling a également déclaré qu’elle verserait des redevances du projet de livre aux causes de secours COVID-19.

Rowling propose les chapitres comme une source de réconfort pour les enfants coincés en quarantaine et comme plus de contenu pour les lecteurs qui ont peut-être brûlé les sept Harry Potter livres déjà. L’Ickabog sera le premier livre pour enfants de Rowling depuis Harry Potter et les Reliques de la Mort a été publiée en 2007, mais l’idée lui est venue peu de temps après avoir terminé le Potier séries. «Jusqu’à très récemment, les seules personnes qui avaient entendu l’histoire de The Ickabog étaient mes deux jeunes enfants», a écrit Rowling, affirmant qu’elle gardait cette histoire près de son cœur et ne la revenait pas avant le coronavirus (COVID-19) pandémie a frappé et elle a commencé à le réécrire.

« L’Ickabog est une histoire sur la vérité et l’abus de pouvoir », a écrit Rowling. «Pour prévenir une question évidente: l’idée m’est venue il y a plus de dix ans, elle n’est donc pas destinée à être lue comme une réponse à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Les thèmes sont intemporels et pourraient s’appliquer à n’importe quelle époque ou n’importe quel pays. »

Rowling a également invité les enfants à soumettre des illustrations pour le livre, qui sera publié dans son intégralité en novembre. Les gagnants du concours des «meilleures illustrations dans chaque territoire mondial» seront inclus dans les livres de chaque territoire d’édition, a écrit Rowling.

Les meilleures images de chaque territoire d’édition seront incluses dans les livres que nous prévoyons de publier en novembre 2020. Comme les éditeurs individuels sauront le mieux quelles illustrations fonctionnent dans leurs éditions, je ne jugerai pas personnellement ce concours. Toutefois… 10/13 – J.K. Rowling (@jk_rowling) 26 mai 2020

Les nouveaux chapitres seront publiés sur L’Ickabog site web ici.

