J.K. Rowling est annulé sur Twitter suite à une prétendue transphobie

J.K. Rowling est responsable de la série de livres la plus populaire de tous les temps.



Mais l’auteur est tout sauf populaire sur les réseaux sociaux en ce moment.



Samedi après-midi, l’auteur de 54 ans a publié sur Twitter un article d’opinion d’un site Web sur la santé mondiale intitulé «Créer un monde post-COVID-19 plus égal pour les personnes qui ont leurs règles».



Elle a ensuite partagé sa confusion et son apparente contrariété à propos de l’expression «les personnes qui ont leurs règles».



« Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces gens. Quelqu’un m’aide », a écrit Rowling pour son premier Tweet sur le sujet, ajoutant:



«Wumben? Wimpund? Woomud? «



L’article DevEx en question a décrit «les nombreux aspects sexospécifiques de la pandémie, y compris les vulnérabilités accrues à la violence sexiste pendant les fermetures, et les risques auxquels sont confrontés les principaux gardiens».



L’article expliquait qu’environ 1,8 milliard de filles, de femmes et de personnes non binaires de sexe menstruaient, ajoutant:



Cela « ne s’est pas arrêté à cause de la pandémie » et nécessite toujours « les matériaux menstruels, un accès sûr aux toilettes, au savon, à l’eau et aux espaces privés face aux conditions de vie fermées à clef qui ont éliminé l’intimité de nombreuses populations ».



Alors, où est la controverse ici?



Il réside dans Rowling déclarant pour son record officiel que seulement femmes menstruée… ignorant les personnes transgenres dans sa critique de la prémisse de cet article.



Zeke Smith, de Survivor, qui a été sorti lors de la saison 34 en tant qu’homme transgenre, par exemple, a répondu à l’auteur comme suit:



« Salut! Je suis un homme! J’ai mes règles! Arrête d’être un trou! »



D’autres sur Twitter ont également critiqué les commentaires de Rowling comme «anti-trans» et «transphobes» parce que les personnes transgenres, les personnes non binaires et les personnes non conformes au genre peuvent également avoir leurs règles.



Mais Rowling n’a fait que doubler sa position.



« Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance pour le même sexe », a-t-elle écrit.



«Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative.



« Ce n’est pas la haine de dire la vérité. »



Rowling a poursuivi en disant qu’elle respectait le droit des personnes trans à vivre confortablement – et a ensuite réprimandé les gens qui l’appelaient TERF, qui représente une féministe radicale transexclusionnelle.



A écrit Rowling:



«Je respecte le droit de chaque personne trans de vivre de façon authentique et confortable pour elle.



«Je marcherais avec vous si vous étiez victime de discrimination en raison de votre trans.



«En même temps, ma vie a été façonnée par le fait d’être une femme. Je ne pense pas que ce soit odieux de le dire. «



Rowling continue de l’entendre de tous les coins et des critiques, cependant.



L’organisation de défense des droits des LGBTQ, GLAAD, a répondu aux remarques de Rowling en disant que l’auteur s’alignait sur une idéologie qui «fausse délibérément les faits sur l’identité de genre et les personnes trans.



«En 2020, il n’y a aucune excuse pour cibler les personnes trans.»



GLAAD a également répertorié de nombreuses organisations de trans noirs pour que les gens fassent des dons et a conclu en disant que les gens devraient consulter l’auteur de «Percy Jackson» Rick Riordan s’ils ont besoin d’une lecture d’été.



Oui, l’organisation a jeté de l’ombre sur Harry Potter.



L’ancien locataire Anthony Rapp s’est également rendu sur Twitter cet après-midi pour exprimer sa frustration face au message de Rowling:



«Elle a une voix tellement puissante.



«Pourquoi utilise-t-elle cette voix pour mourir sur une colline de transphobie? C’est dommageable et triste et n’a aucun sens. Est-ce vraiment sa conviction que les femmes trans menacent en quelque sorte sa propre personnalité?



« De quoi a-t-elle si peur? »



Rowling, quant à lui, a été critiqué pour avoir exprimé des opinions similaires dans le passé.



En décembre, elle a obtenu un retour de bâton pour avoir soutenu un chercheur qui a perdu son emploi après avoir déclaré qu’une personne ne pouvait pas changer son sexe biologique.



Malgré la controverse sur les tweets de Rowling, elle a continué à se défendre et à défendre ses convictions.



« J’ai passé une grande partie des trois dernières années à lire des livres, des blogs et des articles scientifiques par des personnes trans, des médecins et des spécialistes du genre », a écrit l’auteur dimanche.



«Je sais exactement quelle est la distinction.



« Ne présumez jamais que parce que quelqu’un pense différemment, il n’a aucune connaissance. »