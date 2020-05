J.J. Abrams HBO Series Demimonde trouve des showrunners – / Film

Demi-monde, une émission qui a été annoncée pour la première fois en 2018, se déroule toujours à HBO. Et tandis que nous continuons à en savoir très peu sur la J.J. Abrams projet, nous savons maintenant qui dirigera le spectacle. Le conte de la servante producteur exécutif Kira Snyder, et Rand Ravich et Far Shariat, qui ont tous deux travaillé sur la série NBC La vie, serviront tous de co-showrunners.

Juste ce qui est Demi-monde? La série HBO devrait être produite et écrite par J.J. Abrams, et est présenté comme un «drame fantastique de science-fiction épique et intime». Selon Variety, il a choisi Kira Snyder, Rand Ravich et Far Shariat comme ses showrunners. Le vague résumé actuel utilisé pour le spectacle indique qu’il « traite d’une bataille mondiale contre une force monstrueuse et oppressive, explorant les longueurs qu’une famille ira pour retrouver leur enfant disparu ».

En 2018, lorsque la nouvelle de cette série a éclaté, Demi-monde a dit se concentrer sur «une famille qui tombe dans un accident de voiture. La mère, qui se trouve être une scientifique, se retrouve dans le coma, laissant sa fille commencer à fouiller dans de vieilles expériences dans le sous-sol. » Tout ce creusement est ce qui mène à toute la «bataille contre une force monstrueuse et oppressive».

Abrams ayant son nom dans une émission est toujours un gros problème, mais ce n’est pas tout à fait cette une grosse affaire. C’est un producteur qui a beaucoup de choses en main. Cela dit, le fait qu’Abrams écrit également Demi-monde est à noter, car il n’a pas écrit de TV depuis un certain temps. Abrams, constamment occupé, a un gros contrat avec HBO, qui comprend Négliger, un spin-off de Le brillant; une Justice League Dark séries; et la série policière des années 70 Duster. Abrams est également producteur sur HBO Westworld et la prochaine série Pays Lovecraft.

J’ai tendance à aimer le travail qu’Abrams produit, et même si je détestais à peu près son récent La montée de Skywalker, Je reste toujours intéressé par ses nouveaux projets. Alors que les détails autour Demi-monde rester un peu trop mystérieux à mon goût – Abrams va Abrams, après tout – je suis curieux de voir comment tout cela se passe. Quant au titre, «demimonde» fait référence à «la classe de femmes considérées comme morales et sociales douteuses» et «à un groupe de personnes considérées en marge d’une société respectable». Fais-en ce que tu veux.

