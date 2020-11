J. Edgar Hoover Cross-Dressing: Vraiment?

Les gens | 21 novembre 2020

Hoover photographié en 1959 (Federal Bureau of Investigation / Wikimedia Commons)

Longtemps après sa mort en 1972, J. Edgar Hoover a retenu l’attention du public américain, principalement à cause de toutes les spéculations sur sa vie intensément privée. Était-il gay? Un travesti? Secrètement noir, en pleine mafia, et / ou dans une relation Norman Bates-esque avec sa mère? Pour toutes les questions et secrets qui tourbillonnent autour de sa vie personnelle, la seule chose que nous savons avec certitude à propos de Hoover est qu’il était dédié à la loi et à l’ordre, ou du moins à sa propre version.

Il était secrètement républicain

Hoover n’a jamais officiellement rejoint un parti politique et a toujours prétendu être «pas politique», mais en privé, il était résolument républicain, et malgré toute insistance sur le contraire, ses opinions ont profondément affecté son travail. Il a constamment poursuivi les gens de gauche, les blâmant pour la «détérioration morale» du pays et les «éléments anarchistes». Il aspirait même à se présenter à la présidence, bien qu’à l’époque, cela aurait signifié se présenter contre FDR Autant Hoover détestait le Squire of Hyde Park, qu’il jugeait beaucoup trop de gauche, il était a élu un record quatre fois, donc ça aurait été au mieux un long coup.

Hoover regarde Lyndon B. Johnson signer le Civil Rights Act en 1964. (OJ Rapp / Wikimedia Commons)

J. Edgar Hoover était-il noir?

Il est sûr de dire que les pensées de Hoover sur la race étaient compliquées. En privé, il entretenait de grands préjugés contre les personnes de couleur, pour le moins dire. Toujours le réalisateur «apolitique», il a insisté sur le fait que le Les misères de l’ère des droits civils des Noirs américains ne relevaient pas de sa compétence, alors même qu’il avait lui-même ordonné au Bureau d’enquêter sur des dirigeants noirs comme Martin Luther King, Jr.

Au cours des années 1960, Hoover s’est donné beaucoup de mal pour ruiner la réputation de King. Après que sa surveillance ait produit des preuves que King avait des relations avec plusieurs femmes, le FBI a pris une tournure inhabituelle et a fait de son mieux pour que l’information soit diffusée. Cela n’a pas fonctionné, mais même après la mort de King, Hoover a fait tout son possible pour éviter que son anniversaire ne devienne une fête nationale.

Toute cette animosité envers la communauté noire a amené certains chercheurs à croire que Hoover avait un peu de haine de soi – ainsi que du sang africain – coulant dans ses veines. Ils évoquent les premières images de Hoover en tant que jeune homme au teint foncé et aux cheveux grossiers et théorisent que son anxiété au sujet de sa lignée a alimenté son angoisse envers le mouvement des droits civiques. Un écrivain noir nommé Millie L. McGhee a même suggéré que Hoover était un Relation familiale de la sienne, mais cette affirmation – ainsi que d’autres sur l’origine raciale de Hoover – n’a jamais été étayée.

Hoover en 1932. (Bibliothèque du Congrès / Wikimedia Commons)

Hoover était-il un travesti?

Le mythe le plus connu sur Hoover est qu’il était un travesti secret qui portait des escarpins alors qu’il dirigeait l’organisation d’enquête la plus puissante du pays, mais c’est une affirmation qui n’a jamais été étayée. Selon un biographie particulièrement salace publié en 1993, une photo diffusée dans la communauté gay en 1948 montrait un aspirateur « facilement reconnaissable » habillé comme un « vieux clapet », mais la photo a ne jamais se révéler, il est donc impossible de prouver qu’il existe même, sans parler de The Director. Pourtant, til prétend que Hoover était un travesti est si bien connu qu’il a fait son chemin dans un discours du président de l’époque Bill Clinton en 1993. Lors d’une fonction de presse, se référant à sa nomination d’un nouveau directeur du FBI, il a déclaré: va être difficile de remplir les … pompes de J Edgar Hoovers. «

Hoover et son assistant, Clyde Tolson, assis sur des chaises longues sur la plage, v. 1939. (Los Angeles Daily News / Wikimedia Commons)

Hoover était-il gay?

Au milieu du XXe siècle, il était étrange pour un homme, en particulier un homme aussi puissant et prospère que J. Edgar Hoover, de ne jamais se marier. Cela, combiné avec son relation inhabituellement étroite avec son commandant en second, Clyde Tolson, a conduit beaucoup à spéculer que Hoover était gay. Les deux se sont bien comportés comme un couple, travaillant, mangeant et passant des vacances ensemble pendant 40 ans. Hoover a même laissé la plupart de ses biens à son protégé dans son testament.

Si quelque chose s’est passé à huis clos entre Hoover et Tolson ou tout autre homme, le fait semble avoir est mort avec eux. En fait, certains pensent que Hoover a permis à la mafia de s’épanouir dans les années 1950 dans son désespoir de cacher son orientation sexuelle. À l’époque, le FBI avait tourné son attention vers la guerre froide et loin de la criminalité domestique à petite échelle, car Hoover disait que c’était un gaspillage de ressources. Il a carrément rejeté l’idée que la mafia existait à l’échelle nationale, mais certains chercheurs ont conclu qu’il avait été contraint de reculer parce que la mafia avait soi-disant «des photos de Hoover dans une sorte de situation gay».

En réalité, Hoover semblait carrément asexué à beaucoup de ceux qui le connaissaient. Il a passé sa jeunesse avec un père malade mental et une mère dominante qui ont joué un rôle dans sa vie quotidienne jusqu’à sa mort en 1938, et on pense que l’époque où il a grandi, ainsi que la trop morale de sa mère nature, a joué un rôle majeur dans le manque de vie sociale de Hoover et la suppression de ses pulsions sexuelles à l’âge adulte. Aussi méchant et méchant que puisse être Hoover, il était, au fond, un individu qui avait honte de lui-même.

Hoover en 1961. (Bibliothèque du Congrès / Wikimedia Commons)

Hoover avait des fichiers sur des milliers de personnes

Hoover avait raison d’être paranoïaque à propos de ses secrets, quels qu’ils soient, en se dévoilant au public. Il gardait un œil sur les présidents, les chefs d’entreprise et toute autre personne qu’il soupçonnait comme une menace pour le statu quo, et les petits arbres de surveillance qu’il a plantés ont donné beaucoup de fruits. Grâce à ses écoutes téléphoniques, par exemple, il était au courant de la liaison du président Kennedy avec Judith Campbell Exner, une mondaine assaillie.

Dans la vie, Hoover a nié l’existence d’un collection secrète de fichiers, mais après sa mort, la procureure générale par intérim Laurence Silberman a en fait jeté un coup d’œil au catalogue d’informations de Hoover sur les membres du public américain, et c’était difficile. Après avoir vu les profondeurs dans lesquelles Hoover a plongé pour obtenir des informations, il a qualifié l’ancien chef du FBI d ‘ »un égout qui ramassait la saleté » et a insisté pour qu’il « croit maintenant[d] il était le pire fonctionnaire de notre histoire. «

Aujourd’hui, de nombreux fichiers Hoover peuvent être consultés aux Archives nationales. Oui, ils montrent le les allées et venues de certains des dirigeants les plus puissants du pays, mais la véritable histoire qu’ils racontent est celle d’un homme profondément compliqué et imparfait qui se croyait être la seule chose entre l’Amérique et le chaos.