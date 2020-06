Ivanka Trump’s Father’s Day 2020 Tweet Inclus une photo de retour de son père

L’un des policiers accusés du meurtre de George Floyd a été aperçu dans une épicerie du Minnesota ce week-end, et un client en colère ne pouvait pas le laisser passer inaperçu.

Continuez à faire défiler pour l’histoire complète et pour voir les images de la confrontation par vous-même…



Des images de «l’arrestation» de George ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux…

via: Twitter

Et, dans les scènes très pénibles, on pouvait l’entendre mendier avec les 4 officiers agenouillés sur le cou et le dos pour le libérer et dire à plusieurs reprises: «S’il vous plaît, s’il vous plaît… je ne peux pas respirer.»