Iván Sánchez signe pour les «  petites coïncidences  » pour sa troisième et dernière saison

«Little coincidences» est sur le point de commencer les enregistrements de sa troisième saison, qui mettra fin à cette fiction produite par Atresmedia Studios, Onza Entertainment et MedioLimón et créée et avec Javier Veiga. Finalisant différents aspects de la production, ils ont annoncé l’une des grandes signatures de la saison.

Iván Sánchez

L’acteur Iván Sánchez rejoint cette série Amazon Prime Video, comme le rapporte Bluper, pour jouer Álex, un garçon qui ne va pas faciliter la relation formée par ses deux protagonistes, Marta et Javier. Ces nouveaux chapitres qui représenteront le résultat de l’histoire seront publiés sur la plateforme en 2021, de manière prévisible au cours des premiers mois.

Sánchez a une longue histoire à la télévision. Bien que beaucoup se souviennent encore de lui pour ‘The Real Rodrigo Leal’, ‘La Reina del Sur’, ‘Hospital Central’ ou ‘Hispania’, l’acteur n’a pas arrêté de travailler dans ce médium mais après avoir traversé la flaque. En Amérique latine, elle a fait partie de séries telles que «Señorita Pólvora», «La tempestad», «Lo imperdonable», «Yago» ou «No you can hide».

Remake de ‘Little Matches’ sur NBC

Le mois de janvier 2020 a donné trois grands moments aux « petites coïncidences »: la première de la deuxième saison, la confirmation de la troisième et l’annonce que NBC a commandé le pilote du remake américain. L’équipe de rédaction de «The Good Place» est en charge de cette adaptation qui s’intitulera «Someone Out There».