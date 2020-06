Ivan Perisic au Bayern Munich: les réponses du silence

Ivan Perisic (31 ans) a été l’un des meilleurs lors de la victoire 2-1 du FC Bayern Munich en demi-finale de la Coupe DFB contre l’Eintracht Francfort. Le prêt de l’Inter Milan était une demande d’engagement ferme. Perisic est le joueur de rotation parfait pour deux raisons.

Le concept dit d’hygiène du DFL et du DFB comprend un total de 41 pages, sur lesquelles tous les processus relatifs aux matchs de football professionnel en période de crise corona sont expliqués en détail. La plupart des processus normaux sont autorisés avec un dégagement suffisant et une désinfection suffisante, tandis que la zone mixte a été supprimée sans remplacement. L’endroit où les journalistes peuvent discuter avec les joueurs après le coup de sifflet final.

Alors que pour des joueurs comme Thomas Müller, qui voit toujours la zone mixte comme une petite scène de divertissement privée, cela doit être une énorme coupure dans l’expérience de la journée, Ivan Perisic n’aurait probablement pas dû remarquer qu’il manquait quelque chose. Il ne veut presque jamais y parler de toute façon, généralement il se faufile quelque part en arrière-plan vers la sortie.

« Je n’aime pas voir ma tête tous les jours. Ce n’est pas mon truc », a-t-il déclaré dans le magazine du club il y a quelques mois, se disant réticent à le faire. « Le terrain de football est le seul endroit où je peux donner mes réponses. » Mercredi soir, il a eu l’opportunité de répondre dès le début sur le terrain de football de l’Allianz Arena de Munich. Et il a répondu.

Ivan Perisics: une performance convaincante contre Francfort

Lors de la victoire 2-1 en demi-finale de la Coupe DFB contre l’Eintracht Francfort, Perisic, parti pour Serge Gnabry avec des problèmes de dos, a été l’un des meilleurs du côté du FC Bayern. Dès le début, lui et son arrière Alphonso Davies ont veillé à ce qu’il y ait beaucoup d’activité sur le côté gauche et à la 14e minute, il s’est récompensé avec une tête volante pour marquer 1-0 pour sa performance.

« Nous connaissons les qualités d’Ivan. Aujourd’hui, il les a montrées à un moment ou à un autre », a déclaré l’entraîneur Hansi Flick. « Mais dans la seconde moitié, vous avez senti qu’il avait encore un petit déficit dans sa forme physique. » Début février, Perisic s’était blessé à la cheville lors de l’entraînement et était donc absent jusqu’au début de la pause corona. Lors des cinq matches de Bundesliga depuis le redémarrage, il a été remplacé quatre fois et une fois.

Donc aussi contre Francfort, quand il a quitté l’endroit après une bonne heure (qui était en fait une très bonne heure). Ce n’est qu’alors que le gibier s’est déchaîné et s’est presque éloigné du Bayern. « Nous nous sommes rendus la vie difficile », a analysé Flick. Le premier Danny Da Costa a égalisé (69.) avant que Robert Lewandowski ne sauve la victoire et donc l’entrée en finale de la Coupe DFB contre le Bayer 04 Leverkusen (74.). Cela augmente le 4 juillet à Berlin. Et revenons à Ivan Perisic.

FC Bayern Munich – Eintracht Francfort: les commentaires individuels des demi-finales de la Coupe DFB 1/30 Le FC Bayern Munich s’est imposé 2-1 contre l’Eintracht Francfort et participe ainsi à la finale de la Coupe DFB. Après une forte première mi-temps, le champion du record a battu dans la deuxième section. Les notes et les évaluations individuelles des joueurs. 2/30 MANUEL NEUER: vécu une soirée sans emploi sur de longues distances. Il n’avait aucune chance de concéder. Note: 3,5. 3/30 BENJAMIN PAVARD: Attaquant a mis moins d’accents que son homologue de gauche (Davies). Ne pouvait avoir qu’un taux de duel de 31%, mais cela n’a eu aucune conséquence majeure. Note: 3,5. 4/30 JEROME BOATENG: Nous n’avons eu aucun problème à défendre la seule Silva de Francfort. Pas aussi présent dans le jeu de développement qu’Alaba, mais aussi avec quelques bonnes passes. Note: 3,5. 5/30 DAVID ALABA: Défensivement pas nécessaire du tout, mais avec des problèmes dans la phase finale. Offensif avec un certain nombre de grandes passes au sommet. Parfois, il a même dribblé sur la place à la manière de Lucio. Qualité: 2,5. 6/30 ALPHONSO DAVIES: Était extrêmement travailleur et occupé à nouveau sur son côté gauche, mais beaucoup de ses actions n’étaient pas précises cette fois. Introduit fortement le 2: 1. Qualité: 2,5. 7/30 JOSHUA KIMMICH: A pris de bonnes normes et classé le jeu au milieu de terrain avec un bon jeu de passes. Il a dû être soigné en début de seconde période, puis a presque marqué 2-0 et a finalement préparé le 2-1. Niveau: 2. 8/30 LEON GORETZKA: Pas aussi visible que lors des jeux précédents, mais avec sa présence physique et sa force de duel au centre, c’est toujours un élément important pour la domination de la Bavière. Note 3. 9/30 KINGSLEY COMAN: Un spectacle dédié sur l’aile droite. Avant le 1-0, il a joué une superbe passe sur Lewandowski. Par la suite, cependant, il a raté pitoyablement deux occasions majeures (25e et 28e). Qualité: 2,5. 10/30 THOMAS MÜLLER: A pris le match depuis le début et est apparu partout sur le terrain. Il s’est laissé tomber encore et encore à droite, d’où il a également préparé le but pour 1-0. Au 6e, Kohr dégageait la tête sur la ligne. Niveau: 2. 30/11 IVAN PERISIC: Une application pour plus de missions! Ensemble avec Davies a provoqué beaucoup d’activité sur le côté gauche et a pulvérisé le danger permanent de la porte. Avec sa grande tête de vol, il a marqué 1-0. Remplacé au 62e. Niveau: 2. 12/30 ROBERT LEWANDOWSKI: Il a lamentablement raté une grosse chance dans le 8e, puis il était nettement moins perceptible que son collègue offensif avant qu’il ne soit vainqueur du match avec son but au 75e. Niveau: 2. 13/30 LUCAS HERNANDEZ: Remplacé par Perisic à la 61e et a repris le poste à l’arrière gauche. Ce fut un moment surprenant quand il est tombé après un duel. À 1-1, il était trop loin du buteur Da Costa. Niveau 4. 14/30 THIAGO: Simultanément avec Hernandez est venu Thiago, qui s’est classé à côté de Kimmich au milieu de terrain. L’Espagnol a remarqué qu’il manquait de rythme en raison du manque d’entraînement. Niveau 4. 15/30 JAVI MARTINEZ: Entré pour Goretzka dans les phases finales. Pas de notation. 16/30 KEVIN TRAPP: Aucune chance avec les deux buts encaissés, au 31e avec un tir de Lewandowski avec un fort défilé. Note: 3,5. 17/30 DAVID ABRAHAM: Le seul Francfort restant des onze de départ de la finale de la Coupe DFB de 2018. Comme le département défensif de Francfort, initialement très fragile, plus stable pendant le match. A la 36e, il a largement dégagé devant Perisic. Note: 3,5. 18/30 MARTIN HINTEREGGER: A fait un ricochet au début, mais était raisonnablement sûr et toujours présent. Avec son échec contre Thiago peu avant la fin, les joueurs du FCB se sont mis en colère. Note: 3,5. 19/30 EVAN NDICKA: Le maillon gauche de la triple chaîne de Francfort a eu des problèmes permanents avec le vivant Coman et Müller, qui ont préparé le but pour le 1-0 de son côté. Toujours téméraire dans votre propre surface de réparation. Qualité: 4,5. 20/30 ALMAMY TOURE: Idée très faible. Jamais eu de prise sur Davies et Perisic sur son côté droit. Avant le 0: 1, il a laissé Perisic s’échapper. Au moment de son remplacement, il avait le plus de pertes de balles de tous les joueurs. Niveau 5. 21/30 DOMINIK KOHR: A effacé une tête de Müller au 6e de ligne et évité un déficit encore plus précoce. Tout comme Rode d’autre part, n’a pas réussi à combler les écarts devant la chaîne de défense. Plus engagé après la pause. Classe 3,5. 22/30 STEFAN ILSANKER: J’ai essayé de contrer la course de tempête de Munich avec du physique sur les six, mais cela n’a fonctionné que modérément. Beaucoup trop de mauvaises passes pour un joueur à sa place. Niveau 4. 23/30 SEBASTIAN RODE: lancez le ballon deux fois dans la première mi-temps – une fois dans votre moitié pour une manœuvre de dégagement, une fois dans l’adversaire pour une tentative à longue portée. Après tout, avec de nombreuses actions de balle et un fort taux de duel. Note: 3,5. 24/30 TIMOTHY CHANDLER: Dans la première moitié offensive complètement inefficace et défensive toujours avec des problèmes avec Coman. Après le changement de côté dans le jeu d’attaque plus actif, par exemple à l’approche du 1-1. Niveau 4. 25/30 MIJAT GACINOVIC: En tant que dixième joueur dans le jeu offensif, il était initialement le joueur le plus travailleur de Francfort, mais n’a cependant pas eu de chance dans ses actions. Après un bon solo, il a raté le but au 26e. Niveau 4. 26/30 ANDRE SILVA: À aucun moment il n’y avait de lien avec le match de Francfort et était donc entièrement dans l’air. Niveau 4. 27/30 DAICHI KAMADA: Remplacé dans le 66e pour Gacinovic. Se présente avec une faute sur Boateng et prépare l’égalisation quatre minutes plus tard. Qualité: 2,5. 28/30 DANNY DA COSTA: Hütters deuxième joker fort. Remplacé de la 66e tournée et marqué dans le 70e à 1-1. Qualité: 2,5. 29/30 BAS DOST: Remplacé tardivement et sans aucune action notable. Pas de notation. 30/30 LUCAS TORRO: En phase finale. Clarifié fortement dans le 87e contre Lewandowski. Pas de notation.

Ivan Perisics ouvre l’avenir

Perisic n’était plus sous contrat avec le Bayern le 4 juillet. L’activité de location avec l’Inter Milan, où elle restera liée jusqu’en 2022, se termine le 30 juin. Le FC Bayern a laissé expirer l’option d’achat de 20 millions d’euros convenue jusqu’au 15 mai.

« La date limite est passée, mais nous entretenons d’excellentes relations avec le Bayern et le consultant », a récemment déclaré Piero Ausilio, directeur d’Inters Sports. Ciel et a parlé d’un « gentlemen’s agreement » entre les deux clubs. Le FC Bayern souhaite réduire les frais de transfert pour les 31 ans à dix millions d’euros, mais il y a généralement un grand intérêt pour un engagement ferme. Notamment en raison d’un manque d’alternatives.

Lorsque Flick a été interrogé lors de la conférence de presse avant le match contre Francfort, dans les positions où il a vu le besoin de renforcement, il a appelé les ailes: « Nous avons trois joueurs sur les voies extérieures offensives: Kingsley Coman, Serge Gnabry et Ivan Perisic. Si vous avez de très gros objectifs , c’est peut-être un peu trop peu. » Moyens: Les trois devraient rester et une nouvelle entrée, qui s’appellera probablement Leroy Sane, viendra.

Pourquoi Ivan Perisic est le joueur de rotation parfait

Du point de vue du Bayern, l’engagement ferme de Perisics aurait non seulement un sens par manque d’alternatives, mais aussi parce qu’il est le joueur de rotation parfait pour deux raisons.

Lorsque Perisic est utilisé, il livre généralement immédiatement. Fort de ses nombreuses années d’expérience professionnelle, il n’a guère besoin de temps pour se frayer un chemin dans des affectations ou des remplacements à court terme. Depuis son arrivée au Bayern l’été dernier, il a marqué 14 points de buteur en 28 matchs (six buts, huit passes). Il est directement impliqué dans un coup toutes les 100 minutes. Ce sont ses réponses sur le terrain de football.

En dehors de cela, Perisic a un deuxième trait qui est tout aussi important pour les joueurs en rotation que son ancien collègue de l’équipe nationale croate Danijel Pranjic SPOX et Rapports d’objectifs: « C’est un bourreau de travail qui ne cause jamais de problèmes au sein de l’équipe et aime la saine compétition. » Quand Perisic n’est pas sur le terrain de football, il se bat en silence et préfère ne pas donner de réponses plutôt que de se plaindre. Complètement indépendant de la situation de légalité actuelle concernant les zones mixtes.