Iván González avoue son fantasme sexuel surprenant avec Nuria Marín

Dans «The Strong House», des tests sont effectués quotidiennement afin que différents résidents puissent accumuler de l’argent dans leurs coffres-forts respectifs et il faut se rappeler que le prix final du programme sera précisément l’argent que le couple gagnant aura obtenu au fil des semaines. Eh bien, l’un des derniers défis que les participants ont fait était de jouer au jeu traditionnel des chaises, bien qu’à cette occasion, les responsables du format Bulldog TV aient ajouté une petite variante qui nous a donné des aveux importants.

Iván González et Nuria Marín dans «La maison forte»

Et c’est que chaque fois qu’un participant était laissé sans sa chaise et était donc éliminé du jeu, Il a dû répondre à une question intime posée par Nuria Marín, présentateur du même. Grâce à ce mécanicien unique, l’un des candidats a avoué son attirance sexuelle pour le catalan. Iván González a été l’un des premiers éliminés et ce qu’il devait faire était de révéler ce que son fantasme sexuel devait accomplir. « Il est faux de le dire, mais j’en ai accompli beaucoup », a-t-il commencé à avancer, ce à quoi Marín a répondu: « Eh bien, partagez-en avec ceux d’entre nous qui n’ont pas le temps de les faire. »

À ce moment et entre les rires, le candidat a déclaré: « Faites l’amour avec vous en direct ». Une confession qui a fait rire tout le monde et cela fit rire Marín en criant: « Por fiiin! ». En bref, un moment amusant qui a également culminé avec la victoire d’Oriana Marzoli dans un duel final serré avec Cristina. De cette façon, les deux Oriana et Iván ont réussi 1000 euros de plus pour leur coffre-fort, qui accumule déjà aujourd’hui une bonne poignée de milliers d’euros. Vont-ils réussir à rester dans leur chambre jusqu’au bout et même gagner?

Le reste des aveux

Il est à noter que lors du testau-delà d’Ivan, nous découvrons de nombreux autres secrets. Par exemple, nous avons appris que la première relation sexuelle que Leticia Sabater avait eue était avec le deuxième pilote à bord d’un avion et que Yola Berrocal avait vu un OVNI. Nous avons également appris que Ferre avait passé un jour et demi sans se doucher et que María Jesús Ruiz ne connaissait pas le nombre exact d’hommes avec lesquels elle avait couché. Finalement, Marzoli elle-même a reconnu que l’un de ses plus gros défauts est qu’elle est très exigeante envers elle-même..