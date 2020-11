Itch obtient un nouveau financement pour éliminer les morsures du marché de l’assurance pour animaux de compagnie

Le service d’abonnement aux soins pour animaux de compagnie Itch a levé de nouveaux capitaux pour accélérer sa croissance au Royaume-Uni et pénétrer le marché de l’assurance alors que les dépenses pour les amis à fourrure augmentent sous le verrouillage. La société basée à Leeds propose un abonnement aux soins pour animaux de compagnie sur mesure pour les propriétaires, traitant des problèmes tels que les infestations de puces et les vers. Dans une ronde menée par YYX Capital, Itch a maintenant obtenu 7,25 millions de livres sterling qu’elle prévoit d’utiliser pour préparer son lancement aux États-Unis, se développer dans le secteur de l’assurance pour animaux de compagnie et investir dans la technologie. Le co-fondateur et président James Cox, qui est également le fondateur du fabricant de matelas Simba et de YYX Capital, a déclaré: «Notre dernier investissement, combiné au taux de croissance actuel et à l’intégration d’une nouvelle équipe de direction, accélérera notre position sur le sol national; et un cycle de financement prévu plus tard cette année ou au début de la prochaine nous permettra de nous développer aux États-Unis et au-delà ». Lire la suite Un papa d’art pour animaux de compagnie « ordures » lève des milliers de personnes pour une association caritative avec des portraits Nouveau gros chien pour l’entrepriseLa société a également nommé l’ancien PDG de Mytaxi, Andrew Pinnington, pour diriger les busiens alors qu’elle se prépare à son lancement aux États-Unis. Itch cible un marché lucratif, qui n’a fait que s’agrandir cette année alors que de plus en plus de gens se tournent vers des compagnons animaux pendant le verrouillage. Une enquête YouGov menée en octobre a révélé que plus d’un quart des Britanniques avaient eux-mêmes acquis un nouvel animal de compagnie pendant le verrouillage ou connaissaient quelqu’un qui l’avait fait. En savoir plus Comment choisir un chiot – oubliez la gentillesse et demandez-vous ce que vous pouvez offrir à un chien Boom des ventes d’animaux de compagnie Ce boom a conduit à de fortes ventes pour les détaillants spécialisés dans les animaux tels que Pets at Home et les entreprises de biens de consommation comme Nestlé. Au cours de l’été, les données de Nielsen ont montré que les ventes de friandises pour animaux de compagnie de marque ont bondi au cours des 12 semaines qui ont suivi le premier cas de coronavirus au Royaume-Uni. Itch a déclaré qu’il était prêt à prendre une bouchée du marché de l’assurance pour animaux de compagnie, qui vaut globalement 4,5 milliards de livres sterling et devrait atteindre 7,6 milliards de livres sterling d’ici 2025.

Beaphar Shampoing à l'huile de Macadamia pour éclat pelage du chien Beaphar flacon de 1 litre Ce shampoing à l'huile de Macadamia pour éclat pelage du chien Beaphar flacon de 1 litre convient aux toilettes de toutes les races de chien. Marque : BeapharContenance : Flacon de 1 litreAction : Anti démangeaison, BrillanceSpécial : Peaux sensibles

FitPaws Lot de 4 plots antidérapants FitPaws pour travail de l'équilibre du chien Le lot de 4 plots antidérapants FitPaws pour travail de l'équilibre du chien sont de petits plots sont parfaits pour travailler l'équilibre de votre chien. Marque : FitPawsMatière : CaoutchoucCouleur : Bleu, Orange, Rouge, Vert

Linnea Panier à linge cartonnée avec couvercle 70L noir les Pros du rangement Bac de rangement 70 litres pliable avec poignée et fond rigide amovible pour ranger vos objets, linge de maison, jouets, etc - Dimensions 35x35x58 cm coloris noir - Panier à linge "les Pros du rangement" avec couvercle rabattable en carton et revêtement non tissé 70L noir Organisez votre quotidien avec ce

Micuna Kit Micuna pour la transformation d'un lit de couchage partagé Kit Micuna pour convertir les lits bébé Lucero et Sweet Globito en lits bébé. Ce kit se distingue par sa facilité de montage: il suffit de retirer le côté rabattable et d'assembler le mécanisme. Spécifications: compatible avec les modèles de lit Lucero et Sweet Globito de Micuna. Attention: l

Doggy-Bike ™ Platine de fixation permet d'équiper un 2e vélo pour remorque Doggy-Bike ™ Liner La remorque de vélo pour chien Doggy-Bike ™ Liner est très pratique car elle vous permet de partir en randonnée avec votre animal de compagnie. Marque : Doggy-Bike ™Taille de l'animal : Grande race 30-50 kg, Petite race 5-15 kg, Race moyenne 15-30 kgMatière : Nylon, TissusCouleur : Gris / Noir, Rouge / Gris

Nacomi Crème pour les Yeux à l'Huile d'Argan 15ml Nacomi Crème pour les Yeux à l'Huile d'Argan 15ml vous permettra de dire adieu aux poches, cernes et rides d'expression. Avec ce soin multi-actions qui lutte sur tous les fronts, vos yeux retrouveront jeunesse, élasticité. Huiles naturelles, beurre de karité et panthénol s'allient pour prévenir la formation