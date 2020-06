‘Italianamerican’ vous invite à passer du temps de qualité avec la famille Scorsese – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Italienaméricain

Où vous pouvez le diffuser: The Criterion Channel

Le Pitch: En 1974, Martin Scorsese a rencontré ses parents, Catherine et Charles, et les a encouragés à parler de leurs expériences d’immigrants italiens à New York.

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Nous pourrions tous utiliser un peu de réconfort en ce moment, même s’il s’agit d’un réconfort sous la forme d’un film. Italienaméricain est une expérience chaleureuse et invitante, donnant au spectateur l’impression d’être vraiment assis dans l’appartement de la famille Scorsese, écoutant des histoires amusantes racontées par les parents incroyablement attachants de Scorsese.

Les parents de mon père sont venus d’Amérique en provenance d’Italie (ma grand-mère paternelle est venue le Moshulu, le même bateau qui amène le jeune Vito Corleone en Amérique en Le parrain, partie II), et bien que je n’aie jamais rencontré mon grand-père paternel, j’ai connu ma grand-mère pendant un certain temps. Elle est morte quand j’étais très jeune, et les souvenirs sont flous, mais ils sont là, comme entrevus à travers une fine couche de gaze effilochée. En train de regarder Italienaméricain j’avais envie de retourner chez ma grand-mère dans le sud de Philadelphie – le plastique recouvrant les meubles, la sauce à cuire sur la cuisinière dans de grands pots (je suis à 99,9% les pots que Catherine Scorsese utilise ici sont les mêmes pots que mon père utilisait pour faire la sauce, ou sauce, comme il l’appelait habituellement).

Et les histoires. Je ne me souviens pas vraiment des histoires de ma grand-mère. Mais je me souviens de ceux de mon père – de sa jeunesse, ayant grandi à Philadelphie dans les années 40 et 50. Histoires de ses parents de retour en Italie. Histoires de membres de la famille décédés bien avant ma naissance. Des histoires sur, eh bien, l’italien. Cela ne veut pas dire Italienaméricain ne plaira qu’aux personnes d’origine italienne. C’est un si joli petit film qu’il est certain que tout le monde se sentira enchanté, ne serait-ce que pour un petit moment.

Si vous avez vu les films de Scorsese, vous devez reconnaître ses parents. Sa mère, qui semble être la femme la plus charmante à avoir jamais marché sur terre, a joué la mère de Joe Pesci dans GoodFellas. Et son père, qui commence le doc un peu à l’écart mais se réchauffe lentement pendant que les caméras tournent, a joué l’un des mafieux qui a tué Joe Pesci plus tard dans ce même film. Personnage de la mère de Scorsese GoodFellas était à peu près exactement son personnage dans la vraie vie, et alors que Scorsese s’assoit et parle avec elle, l’amour qu’il a pour elle rayonne. La façon dont il sourit timidement; la façon dont il rit de ses blagues avec ce grand rire de débauche.

Comme Italienaméricain commence, les parents de Scorsese semblent tous les deux un peu éloignés. Charles a l’air mal à l’aise, et Catherine semble jouer un peu pour les caméras (quelque chose que Charles fait remarquer tôt, la pressant d’agir naturellement). Effectivement, au fur et à mesure que le film progresse et que Scorsese suit ses parents dans leur appartement, les deux cessent de se comporter comme si des caméras les filmaient, et commencent à agir plutôt détendus. Et les histoires commencent. Histoires de New York dans le passé. Histoires du quartier. Histoires de figuiers poussant dans des arrière-cours en béton; des toits où vous pouvez voir l’horizon de New York, scintillant comme un rêve; de nourriture – tellement de nourriture.

