Issa Lopez sur la beauté, la sauvagerie des tigres n’a pas peur

Cet épisode, Jason discute avec Issa Lopez, réalisateur et écrivain de Les tigres n’ont pas peur, qui sort en mai sur DVD et DVD / Blu-ray SteelBook.

Les tigres n’ont pas peur est une histoire d’horreur et même d’imagerie fantaisiste sur fond de guerres de drogue dévastatrices au Mexique. Les tigres n’ont pas peur suit Estrella, une fille dont la mère disparaît de son appartement, la laissant seule. Elle tombe avec un gang d’orphelins qui se sont fait des ennemis avec le patron du crime local, Chino. C’est une vision brutale, souvent à couper le souffle, que Guillermo del Toro a qualifiée de «mélange sans faille de fantaisie et de brutalité, d’innocence et de mal».

Les tigres n’ont pas peur a récolté au dernier comté cinquante récompenses dans des festivals du film à travers le monde, trois Diosas de Plata, y compris le meilleur film et le meilleur réalisateur, et a reçu dix nominations pour l’Ariel.

Lopez s’est ouverte sur les luttes qui l’ont amenée à créer cette vision de film extraordinaire. Elle était venue aux États-Unis après avoir éclaté dans une carrière prometteuse au Mexique pour se retrouver bloquée par le système hollywoodien. Les films peuvent être proposés, a-t-elle dit, et vous pourriez gagner de l’argent, mais des années peuvent s’écouler sans que votre travail ne soit mis en production. Elle a finalement conçu Tigers comme un projet qu’elle pourrait mener à terme. Mais c’est une œuvre d’art remarquable qui ose trouver la beauté au milieu de la brutalité.

Lopez parle de ses efforts pour projeter le film et sa tribu de « Lost Boys » sur les toits d’une ville mexicaine terrorisée par le cartel. Elle explique également que les scènes sont principalement improvisées selon des lignes directrices, après avoir travaillé avec chacun des acteurs sur leurs personnages et leurs arcs. Les tigres n’ont pas peur, que l’on retrouve également sur Shudder, est une œuvre d’horreur d’une rare beauté.

Les tigres n’ont pas peur premières en mai 2020 sur DVD et DVD / Blu-ray SteelBook.

Ecoute maintenant:

https://api.spreaker.com/v2/episodes/26536283/download.mp3

Écoutez sur YouTube:

Découvrez la bande-annonce:

Jason Henderson est l’hôte des Castle of Horror et Castle Talk Podcasts, l’éditeur de la Castle of Horror Anthology série (y compris le volume 3 de cet été: Summer Lovin ‘, et l’auteur de Quête du Nautilus: le jeune capitaine Nemo de Macmillan Children’s Books. Son nouveau roman d’horreur, sous le pseudonyme de Peyton Douglas, The Book Man, fait ses débuts le 2 juin.

Le post Issa Lopez sur la beauté, la sauvagerie des tigres n’a pas peur est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook