Israël veut qu’Amanpour s’excuse pour la comparaison Trump-Holocauste

Le ministre israélien des Affaires de la diaspora a appelé Christiane Amanpour de CNN à s’excuser d’avoir comparé le comportement du président Donald Trump à Kristallnacht.

L’appel à des excuses, rapporté par le Jerusalem Post, est venu après qu’Amanpour, qui ancre la couverture internationale, a parlé vendredi de Kristallnacht, la nuit du 9 novembre 1938, dans l’Allemagne nazie. Les dirigeants nazis ont encouragé les gens à faire des émeutes et à détruire des synagogues et d’autres bâtiments et entreprises appartenant à des Juifs. Amanpour a déclaré que c’était l’événement qui «a conduit au génocide contre toute une identité».

« Cette tour de livres brûlés a conduit à une attaque contre les faits, les connaissances, l’histoire et la vérité », a déclaré le journaliste chevronné.

Elle a ensuite établi une comparaison des problèmes sous-jacents de Kristallnacht aux problèmes qui, selon elle, sont présents aujourd’hui sous l’administration Trump.« Après quatre ans d’assaut moderne contre ces mêmes valeurs par Donald Trump, l’équipe Biden-Harris promet un retour aux normes, y compris la vérité », a-t-elle déclaré.

En appelant à des excuses dimanche, le ministre des Affaires de la diaspora, Omer Yankelevitch, a déclaré: «Utiliser la mémoire de l’Holocauste pour des gros titres à bas prix ou un agenda politique est inquiétant et déforme la vérité historique et morale.»

Joint par TheWrap pour commentaires, un porte-parole de la Ligue anti-diffamation a évoqué un tweet de l’organisation mettant en évidence les commentaires de Yankelevitch dans le Jerusalem Post. L’ADL tweeter m’a dit, « Comme nous l’avons dit à maintes reprises, il n’y a pas d’analogue entre l’Holocauste et ce qui se passe aux États-Unis. Les experts et les politiciens devraient éviter de telles comparaisons faciles. Ils sont offensants et insensibles à la mémoire du #Shoah. »

Le Jerusalem Post a également rapporté que le consul général israélien à Atlanta Anat Sultan-Dadon a écrit une lettre au vice-président exécutif de CNN, Rick Davis, qui «expliquait que les nazis avaient assassiné au moins 90 juifs à Kristallnacht. Ils ont également arrêté plus de 30 000 Juifs et les ont déportés vers des camps de concentration. La nuit de Kristallnacht a été le premier chapitre de l’Holocauste. Le Post a obtenu la lettre, a-t-il déclaré, à la condition qu’elle ne soit pas directement citée, mais le média a décrit que le sultan-Dadon avait exprimé son «indignation» face aux remarques d’Amanpour et déclaré qu’il était irrespectueux envers ceux qui sont morts.

Un représentant d’Amanpour n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.