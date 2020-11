ISL-7: le premier grand tournoi indien depuis le verrouillage de Covid-19 est prêt pour le coup d’envoi – Football

in

À huis clos et avec une série de mesures de sécurité sanitaire en place, la Super League indienne de football (ISL) débutera ici vendredi et deviendra le premier grand tournoi du pays à être organisé depuis la mise en œuvre d’un verrouillage Covid-19 il y a huit mois.

Les anciens champions ATK Mohun Bagan et Kerala Blasters commenceront la procédure avec ce qui devrait être un affrontement à succès au stade GMC de Bambolim, Goa.

Mais le premier plus gros match de la saison sera sans aucun doute celui entre ATK Mohun Bagan et SC East Bengal à Fatorda le 27 novembre, les deux poids lourds renouvelant leur rivalité vieille de plus d’un siècle dans un nouvel avatar.

ATK Mohun Bagan, disputant son premier tournoi après la fusion des équipes champions de la saison dernière de l’ISL et de la I-League en un seul club, débutera en tant que favori pour le titre lors de la septième édition du lucratif tournoi basé sur la franchise.

Ils ont intégré des joueurs de qualité comme le défenseur star indien Sandesh Jhingan tout en conservant le noyau des champions de la saison dernière de l’ATK, tels que l’international fidjien Roy Krishna qui se déchaînait contre les défenses de l’opposition.

Roy a été le meilleur buteur de la saison dernière avec 15 buts en 21 matchs tout en fournissant six passes décisives. Il a été nommé capitaine lors de la finale alors que ATK atteignait son troisième titre ISL et reviendra en tant que skipper de la nouvelle formation ATK Mohun Bagan.

Le FC Goa, qui a remporté le League Winners Shield la saison dernière pour devenir la première équipe indienne à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC, sera durement touché par le départ des attaquants vedettes Ferran Corominas et Hugo Boumous.

Ces deux joueurs se sont imposés comme des buteurs redoutés dans l’ISL au fil des ans. Cependant, ils ont également ajouté quelques joueurs de qualité et leur connaissance des conditions à domicile leur sera utile dans leur tentative d’atteindre au moins la phase des play-offs.

Les anciens vainqueurs du Bengaluru FC, dirigés par Carles Cuadrat, seront parmi les favoris éternels avec un éventail de meilleurs joueurs indiens et d’étrangers confirmés.

Cuadrat a veillé à ce que ses joueurs clés de son équipe vainqueur du titre 2018-19 soient toujours là. Outre le double vainqueur du Golden Glove Gurpreet Singh Sandhu et le meilleur buteur indien de l’ISL Sunil Chhetri, l’entraîneur-chef espagnol a également réussi à attacher le défenseur Juanan et les milieux de terrain Erik Paartalu et Dimas Delgad.

Un certain nombre de leurs jeunes joueurs talentueux ont également été retenus, notamment Ashique Kuruniyan et, surtout, l’Udanta Singh de haute qualité.

Le Mumbai City FC est une autre équipe qui visera au moins une apparition en barrages après avoir subi des changements massifs depuis la saison dernière. Avec le City Football Group, basé à Abu Dhabi, qui a acheté une participation majoritaire dans Mumbai City FC, le club a réorganisé l’équipe de manière grandiose.

Le plus grand nom à avoir rejoint est l’entraîneur-chef Sergio Lobera du FC Goa. Lobera a conduit le FC Goa à la finale de la saison 2018-19 et a été en charge pendant une grande partie de la saison dernière lorsque les Gaur ont consolidé leur place au sommet du classement. Il a amené des joueurs de haute qualité du FC Goa sous la forme de Mourtada Fall, Mandar Rao Dessai et Hugo Boumous – héros de la Ligue avec 11 buts et 10 passes décisives en 15 matches.

Les nouveaux venus du Sporting Club East Bengal, sous la direction de la légende de Liverpool Robbie Fowler, et du Chennaiyin FC, double champion de l’ISL, pourraient faire partie des chevaux noirs.

Le tournoi, qui se déroulera de novembre à mars, est limité à un seul site en raison de la pandémie.

Selon les protocoles partagés avec les louveteaux, toutes les personnes impliquées dans le tournoi seront tenues de fournir des mises à jour quotidiennes de santé via une application spécialement conçue à cet effet. Toutes les équipes ont séjourné dans un environnement bio-sécurisé depuis leur arrivée dans l’Etat côtier.

Les 10 franchises concurrentes ont été divisées en trois groupes, le groupe A comprenant quatre équipes et le groupe B et C composé de trois côtés chacun.

L’ISL a également formé une équipe médicale centrale et employé un officier d’hygiène de la Ligue qui émettra des directives opérationnelles et veillera à leur mise en œuvre tout au long du tournoi.

L’ISL a également demandé aux clubs d’embaucher un responsable de l’hygiène qui sera chargé d’assurer la santé et la sécurité des joueurs / officiels de l’équipe tout au long de la saison.

