Irrfan Khan est décédé à 53 ans: amitabh Bachchan, Priyanka Chopra et What Every other Bollywood and Hollywood Stars publié

Irrfan Khan est décédé à 53 ans: Les noms des films et de la fraternité politique ont choisi de pleurer la disparition prématurée de la star de Bollywood Irrfan Khan, qui a respiré son dernier mercredi matin à Mumbai.

La célébrité de Lunchbox, qui a reçu un diagnostic de tumeur neuroendocrine en 2018, a été admise à l’hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani de Mumbai pour une maladie du côlon mardi.

Le dernier film de l’acteur était la comédie de Homi Adajania Angrezi Medium, qui a été publiée dans les cinémas avant que COVID-19 n’entraîne la fermeture absolue des salles de théâtre.

Le réalisateur de Bollywood Shoojit Sircar a été parmi les premiers à présenter ses condoléances sur Twitter: «Mon ami bien-aimé Irfaan. Vous avez combattu et lutté et combattu. Je serai toujours content de toi. Nous nous reverrons. Condoléances à Babil et Sutapa. Vous avez combattu Sutapa, vous avez tout donné dans ce combat. Om et paix Shanti. Irfaan Khan salue. «

Amitabh Bachchan a expliqué que sa perte créerait un vide énorme: «Juste avoir des nouvelles du décès d’Irfaan Khan. . C’est une nouvelle des plus bouleversantes et des plus tristes… Un talent incroyable. . Un collègue aimable. . Un contributeur prolifique au monde. . Nous a quitté bientôt. . Développer un aspirateur. . Prières et duas. «

L’école nationale de théâtre, où Irrfan a perfectionné ses capacités et obtenu son diplôme en 1987, a publié une annonce, responsable de Suresh Sharma par le réalisateur.

«Aujourd’hui, l’École nationale d’art dramatique a abandonné une partie très douée et brillante de sa famille. C’est une perte irréparable pour le théâtre indien et le théâtre mondial. Sutapa Sikdar, l’épouse d’Irrfan Khan, était son camarade de classe à l’Ecole nationale de théâtre. En cette heure de deuil, tous les membres de l’École nationale d’art dramatique rendent un hommage émouvant à la famille endeuillée. »

L’actrice Shabana Azmi a déclaré qu’elle avait été profondément attristée et composée: «Parti trop tôt. . Un acteur si puissant et avec quelle vaillance il a combattu le cancer. C’est une perte énorme non seulement pour sa famille mais pour le marché du film. DÉCHIRURE. »

Taapsee Pannu a écrit: «Quand nous pensions que rien ne pouvait nous faire sentir pire, c’est arrivé. Je crois que je vais refuser de croire en revoyant tout votre temps de travail à nouveau n à nouveau n 23, vous l’êtes. Je vous ai compris de cette façon et je continuerai de vous comprendre de cette façon pour toujours. Tu es le meilleur que nous ayons «

Priyanka Chopra a partagé une photo de leur collaboration avec 7 Khoon Maaf, a également déclaré: «Le charme que vous avez attiré par ce que vous avez fait était de la pure magie. Votre talent a ouvert la voie à tant de personnes dans tant de chemins. Vous avez inspiré tant de gens. #IrrfanKhan vous risquez de nous manquer. Condoléances à la famille. ”

Huma Qureshi, qui a agi avec lui le jour J, a déclaré: «On se souviendra toujours de votre métier et de l’héritage que vous laissez. Unique en son genre #IrrfanKhan. . Eu l’occasion. . Il est triste que vous ayez été supprimé lors de votre sommet créatif. . Mes prières sont adressées à votre famille. Bénis-les à un moment comme celui-ci. »

Le cinéaste Karan Johar a remercié la célébrité pour ses nombreux souvenirs de films indélébiles: «Merci d’avoir élevé la barre en tant qu’artiste. .merci d’avoir enrichi notre cinéma… nous vous manquerons horriblement Irrfan mais serons toujours immensément reconnaissants de votre présence dans nos vies… .notre théâtre… .nous vous saluons.

Nandita Das, la co-vedette d’Irrfan à Supari, a déclaré: «C’est tout simplement trop triste. Nous avons passé un merveilleux moment, même si j’avais travaillé avec #IrrfanKhan à Supari, peut-être pas notre meilleur. Nous nous sommes rencontrés à quelques reprises alors et nous chérirons toujours la chaleur. Sans parler de la perte d’un acteur. Will rewatch ses films pour célébrer son travail et sa vie. «

Des politiciens tels que l’ancien président du Congrès Rahul Gandhi, le Premier ministre Narendra Modi et le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal ont partagé leurs condoléances.

Le Premier ministre Narendra Modi a tweeté: «La disparition d’Irrfan Khan est une perte pour le monde du cinéma et du théâtre. On se souviendra de lui pour ses performances polyvalentes sur différents supports. Mes pensées vont à sa famille, ses amis et ses admirateurs. Que son esprit repose en paix. »

«Je suis désolé d’apprendre le départ d’Irrfan Khan. Acteur doué et polyvalent, il avait été un ambassadeur de marque populaire sur la plate-forme cinématographique et télévisuelle. Il va nous manquer. Mes condoléances à ses proches, amis et fans en cette période de chagrin », a déclaré Rahul Gandhi.

Arvind Kejriwal a posté: «Choqué d’apprendre le décès d’Irrfan Khan, parmi les célébrités les plus exceptionnelles de l’époque. Qu’on se souvienne toujours de son travail et que son esprit repose en paix »

Le capitaine de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli a également rendu hommage: «attristé d’apprendre le décès d’Irrfan Khan. Quel talent a touché le cœur de chacun avec sa polyvalence. Que Dieu donne la paix à son esprit. «

La célébrité hollywoodienne Riz Ahmed l’a appelé une inspiration et « l’un des meilleurs acteurs de notre temps »

Co-star de Qarib Qarib Singlle a écrit un post.

Dulquer Salmaan, cet espace d’affichage partagé avec Irrfan à Karwaan, a écrit sur la façon dont la célébrité était une star internationale et une légende vivante, tout en traitant tous ceux qu’il rencontrait de la même manière.

L’acteur-politicien Kamal Haasan s’est rendu sur Twitter et a écrit: «Trop tôt pour quitter @irrfank Ji. Votre travail m’a toujours quitté. Vous êtes parmi les meilleurs acteurs que je comprends, j’aimerais que vous restiez plus. Vous méritiez plus de temps. Force à la famille en ce moment. «

R Madhavan a partagé: «L’acteur Irrfan Khan décède à Mumbai à 53 ans. C’est le cœur et une telle catastrophe. RIP Irfan monsieur. L’industrie a perdu un artiste et un individu. Tu vas tellement nous manquer. Répandez le bonheur dans le ciel. «

Dhanush, qui a précédemment avoué être un grand fan d’Irrfan, a partagé: «Le cœur brisé par les informations, quel grand talent et quel merveilleux être humain nous avons perdu. Je me souviendrai toujours de ses aimables paroles. Il y a un endroit qui est meilleur et je sais qu’il est là. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix »

