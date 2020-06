Iron Man VR de Marvel: vous pouvez maintenant sauver le monde avec le costume Iron Man

Seuls les vrais amoureux d’Iron Man connaissent la valeur de Jarvis et du costume qu’Iron Man possède. Alors, quelqu’un rêvait-il d’être l’homme de fer à l’avenir? Quelqu’un a-t-il pensé que vous auriez votre propre Jarvis, un esprit vif et la capacité de sauver le monde des étrangers? Eh bien, oui, pour votre rêve, car maintenant Marvel va sortir un Iron Man VR.

Marvel vient de sortir la démo d’Iron man VR et m’a fait confiance, j’ai eu la chair de poule en la voyant. Pensez juste qu’ils ont fait un assistant personnel pour vous. Vous pouvez également aller voir la démo de ce jeu virtuel.

Quand pouvons-nous nous attendre à ce que le jeu frappe notre écran?

Eh bien, le jeu sortira le 3 juillet 2020 dans les pays suivants: États-Unis, Canada, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Mexique, Panama, Pérou et Republica Dominicana.

D’autres fans asiatiques peuvent télécharger ce jeu directement depuis le PlayStation Store.

La bande-annonce de Iron Man VR de Marvel

Oui, nous avons la bande-annonce du jeu Iron Man VR. Découvrez comment l’expérience réelle qu’ils donnent dans ce jeu.

La chaîne officielle d’IGN a publié cette bande-annonce avec une légende: « Regardez la dernière bande-annonce du prochain jeu VR. Combinez et abattez Ghost et son armée de drones Stark piratés dans Iron Man VR de Marvel. Le jeu sera lancé le 3 juillet 2020 sur PlayStation VR. Merci d’avoir consulté Summer of Gaming d’IGN! Assurez-vous de rester à l’écoute de SoG car notre équipe partage des démos pratiques, des aperçus de gameplay (y compris le gameplay Xbox Series X et le gameplay PS5), des interviews de développeurs et des présentations d’éditeurs – et tout se passe dans les diffusions en direct sur IGN, IGN YouTube et Flux sociaux d’IGN! Tout au long du mois de juin, Summer of Gaming d’IGN présentera les actualités Xbox, les actualités PS5 et les nouveaux jeux! 2020, nous le savons tous, est le début de la prochaine génération de consoles, alors assurez-vous de continuer à consulter Summer of Gaming pour des nouvelles sur les jeux à venir, les titres 2020 à paraître sur PlayStation 5 et Xbox Series X, et plus de discussions sur les jeux les plus en vogue de cette année nouvelles. »

Combien coûtera le jeu et qu’obtiendrez-vous dans le pack de Sony Iron Man VR?

Au départ, le prix de ce jeu Marvel est trop élevé pour vous coûter 350 $. Et vous obtiendrez beaucoup de choses avec le bundle de Sony Iron Man VR, et c’est:

Marvel Iron Man jeu VR complet

Casque Playstation VR

2 PlayStation Move Motion Controller

Caméra Playstation

VR Demo Disk

Comment jouer au jeu

Votre headbox VR fonctionnera comme la tête d’un costume. Cela donnera une expérience premium du jeu. Vous obtiendrez un contrôleur de mouvement de mouvement; cela aidera à détruire l’adversaire, et aussi, vous pouvez vous battre avec votre paume.

