Iron Harvest proposera une version bêta ouverte gratuite en tant que «pré-saison»

Iron Harvest, le RTS de style Company of Heroes qui présente les mechs stompy alt-history, va ouvrir ses portes à tous ceux qui souhaitent jouer. La date de sortie d’Iron Harvest est fixée au 1er septembre, mais vous pourrez jouer à une «pré-saison» bêta ouverte à partir du 30 juillet. Mieux encore, la bêta est totalement gratuite.

Pendant la bêta ouverte d’Iron Harvest, vous pourrez jouer avec l’une des trois factions d’Iron Harvest: Polania, Saxony et the Rusviets. Chacun d’eux a sa propre gamme d’unités, qui comprend de l’infanterie, des héros et d’énormes mechs marcheurs.

La période de pré-saison vous permettra d’essayer les modes multijoueurs 1v1, 2v2 et 3v3, bien sûr, mais vous pourrez en voir un peu plus au cours de la bêta. Les fans de RTS en solo n’ont pas été négligés: nous pourrons découvrir l’une des 20 missions du jeu, ainsi que des cartes d’escarmouche et de défi, auxquelles vous pouvez jouer seul ou en coopération. King Art Games dit qu’il y aura aussi un «multijoueur organisé», mais que plus de détails à ce sujet seront révélés plus tard.

Voici la bande-annonce de la version bêta:

Nous avons eu quelques chances de travailler nous-mêmes avec Iron Harvest et nous en sommes sortis assez impressionnés. Alors que les gros mechs en acier sont amusants en eux-mêmes, le jeu reste assez proche du modèle établi par les jeux Company of Heroes.

Les missions de l’histoire d’Iron Harvest sont également étonnamment efficaces, et nous ne pouvions presque pas le croire lorsque nous avons réussi à tuer l’ours de compagnie d’un héros au cours d’une mission.

Nous attendrons jusqu’en septembre pour voir si Iron Harvest figure sur notre liste des meilleurs jeux de stratégie sur PC, mais pour l’instant, toute personne intéressée peut se mouiller les pieds en métal à partir du 30 juillet. Vous pouvez trouver Iron Harvest sur Steam .

