Iron Fist de Marvel publie des photos de sa deuxième saison

Netflix annoncé dans le cadre de la Comic-Con de San Diego que la deuxième saison de Iron Fist de Marvel Il fera ses débuts le 7 septembre et maintenant nous pouvons en voir quelques photos.

Saison 2 de Iron Fist présente Danny Rand (Finn Jones) alors qu’il lutte contre l’élément criminel qui corrompt la ville de New York avec sa maîtrise du kung-fu et sa capacité à invoquer la puissance incroyable du féroce Iron Fist.

Le nouvel épisode favorise la transformation de Danny, un personnage avec une histoire de vieillissement de poissons hors de l’eau qui se fraye un chemin dans un monde nouveau et difficile, luttant pour découvrir qui il est. Cette saison, Dannet a promis qu’avec Matt Murdock fDehors, vous vous lèverez et protégerez votre ville. Mais un sinistre complot menace son identité et il doit vaincre ses méchants pour protéger la ville et les gens qui lui tiennent à cœur.

Iron Fist de Marvel est en vedette Finn Jones (Danny Rand), Jessica Henwick (Ala Colleen), Sacha Dhawan (Davos), Tom Pelphrey (Ward Meachum), Jessica Stroup (Joy Meachum), Simone Missick (Misty Knight) et présente cette saison à Alice Eve (Mary Walker ).

Ce sont les photos: