Irlande du Nord: la Ligue des Nations en direct aujourd’hui à la télévision gratuite, en direct et en direct

Après le test contre le Luxembourg, le premier match de compétition pour l’ÖFB-Elf a lieu aujourd’hui, l’adversaire est l’Irlande du Nord. SPOX vous explique où vous pouvez voir le jeu à la télévision, en direct et en direct.

Dans l’avant-dernier match de la Ligue des Nations, l’Autriche pourrait obtenir un petit coussin de points contre l’Irlande du Nord dans le duel pour la victoire de groupe. Si vous obtenez trois points aujourd’hui, vous n’auriez qu’à jouer un match nul contre la Norvège mercredi pour rester en tête du classement.

Les Irlandais du Nord ont raté de peu la qualification pour le Championnat d’Europe en playoff jeudi dernier et pourraient donc encore être mentalement un peu faibles. En outre, certains grands artistes tels que David Alaba, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Stefan Lainer et Marko Arnautovic sont revenus. Dans quelle mesure il suffira que le légionnaire chinois soit déployé aujourd’hui reste ouvert pour le moment.

Autriche – Irlande du Nord à la télévision gratuite et en direct

Le radiodiffuseur autrichien ORF diffuse également le deuxième match de groupe de l’équipe ÖFB ORF 1 à partir de 20h15 Le coup d’envoi a lieu à 20h45, cette fois le commentateur est Thomas König. Rainer Pariasek, Herbert Prohaska et Helge Payer prennent place dans le studio.

Si aucun téléviseur n’est disponible, le jeu peut également être visionné via un flux dans le compteur TV.

Tous les matchs de la Ligue des Nations sont diffusés par DAZN.

Date Temps Accueil client endroit 15.11.2020 20 h 45 L’Autriche Irlande du Nord Stade Ernst Happel 18.11.2020 20 h 45 L’Autriche Norvège Stade Ernst Happel

Autriche vs. L’Irlande du Nord dans le téléscripteur en direct

De plus, notre LIVETICKER offre une alternative idéale pour rester à jour.

Kiesenebner, Linz & Co.: Alignement de l’Autriche en 2005 contre l’Irlande du Nord 1/15 Le 12 octobre 2005, l’Autriche a rencontré l’Irlande du Nord lors des qualifications pour la Coupe du monde. L’Autriche a gagné 2-0, les deux buts ont contribué par René Aufhauser. Les onze suivants se tenaient devant 12 500 spectateurs dans l’Oval Ernst Happel sur la pelouse. 2/15 Objectif: Jürgen Macho (Rapid Vienne) 3/15 Arrière gauche: Emanuel Pogatetz (Middlesbrough) 4/15 Défenseur central: Martin Stranzl (VfB Stuttgart) 5/15 Défenseur central: Paul Scharner (SK Brann) 6/15 Arrière droit: Andreas Dober (Rapid Vienna) 7/15 Milieu défensif: Rene Aufhauser (Red Bull Salzburg) 8/15 Milieu défensif: Markus Kiesenebner (Austria Wien) 9/15 Milieu gauche: Andreas Ivanschitz (Rapid Vienne) 10/15 Milieu droit: Markus Schopp (Red Bull Salzburg) 11/15 Attaquant: Roman Wallner (Hanovre 96) 12/15 Attaquant: Roland Linz (Autriche Vienne) 13/15 Entraîneur: Willi Ruttensteiner: Après la démission de Krankl en septembre 2005, le directeur sportif Ruttensteiner a repris la barre pendant deux matchs avant que Hickersberger ne le suive. Sous sa direction, l’ÖFB a battu l’Irlande du Nord 2-0 et perdu 1-0 contre l’Angleterre. 14/15 Joueurs suppléants: Andreas Ibertsberger (SC Freiburg), Joachim Standfest (GAK), Ronald Gercaliu (Sturm Graz); 15/15

Autriche – Irlande du Nord: alignements possibles

L’Autriche: Pervan – Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer – Ilsanker, Baumgartlinger, Sabitzer, X. Schlager, Alaba – Gregoritsch

Remplacement: A. Schlager, Stankovic – Wiesinger, Trimmel, Holzhauser, Onisiwo, Ranftl, Zulj, Schaub, Baumgartner, Arnautovic, Kalajdzic, Grbic

Disparus: Schöpf, Laimer, Kainz, Posch (tous blessés), Friedl (restrictions de voyage), Grillitsch (raisons personnelles), Lazaro, Lienhart (de retour dans leurs clubs après le match de Luxembourg)

Douteux: Arnautovic (arrivée tardive), Baumgartner (mise en quarantaine en raison de tests corona positifs à Hoffenheim)

Irlande du Nord: Peacock-Farrell – McLaughlin, Flanagan, J. Evans, Lewis – McGinn, Thompson, McCann, Saville – Lafferty, Boyce

Disparus: Jones (violation des réglementations corona), Cooper, Carson (tous deux blessés)

Douteux: Dallas, Cathcart, McNair (tous battus)

Ulmer et Stankovic rejoignent l’équipe ÖFB pour l’Irlande du Nord

Après la confusion sur les tests corona au Red Bull Salzburg, les deux professionnels « Bulls » Andreas Ulmer et Cican Stankovic rejoindront l’équipe nationale autrichienne après le match amical de mercredi à Luxembourg. Albert Vallci, initialement nominé, a été mis sur la liste car il était uniquement destiné au duel avec l’équipe du Grand-Duché.

Ulmer et Stankovic n’ont pas pu se rendre au Luxembourg car ils ont raté les tests de l’UEFA. Maximilian Ullmann ne volera pas non plus. Par précaution, l’arrière gauche du Rapid reste à Vienne car Rapid a eu un test de pool positif.

De plus, le patron de l’équipe Franco Foda doit faire sans Alessandro Schöpf, qui souffre d’une blessure au mollet. L’Allemand nomme Jörg Siebenhandl et Philipp Wiesinger.

