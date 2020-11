IPL 2020 Review: Rashid Khan est dans une ligue à part parmi les rois du spin

La Premier League indienne 2020 se prépare à mettre fin à la procédure aux Émirats arabes unis après près de deux mois d’action, avec une finale à succès mardi entre les Indiens de Mumbai et les capitales de Delhi.

Le tournoi a vu les pacers dominer le perchoir pour la plupart, bien que l’influence des spinners augmente au fil des semaines.

Quelques belles fileuses seront présentées lors de la finale de Dubaï, notamment le jeune prometteur Rahul Chahar. Le leg-spinner a eu une excellente campagne IPL pour la deuxième année consécutive, et figure parmi nos huit meilleurs spinners pour cette édition.

RAHUL TEWATIA – RAJASTHAN ROYALS

CLASSEMENT: 8

Les exploits héroïques de Rahul Tewatia pour Rajasthan Royals ont été l’une des histoires de la saison, avec le compagnon polyvalent se catapultant vers la célébrité IPL. Peu de gens s’attendaient à ce que Tewatia joue un rôle aussi clé pour les Royals avec la batte et la balle, et il a réussi à gagner à lui seul quelques matchs pour la franchise.

Alors que les faits saillants majeurs de sa campagne étaient dans le département des frappeurs, Tewatia a également joué un rôle sous-estimé avec le ballon. Son tour de poignet lui a valu un total de 10 guichets et il a rarement lancé un sort coûteux au cours de 14 matchs. Notamment, il a également réussi à surpasser son compatriote Shreyas Gopal.

AXAR PATEL – DELHI CAPITALS

CLASSEMENT: 7

Neuf guichets en 14 matchs ne racontent pas toute l’histoire de l’impact d’Axar Patel dans l’IPL 2020. Ce n’était pas le plus gratifiant des tournois pour les filateurs à doigts, mais Patel a pu se débrouiller avec une multitude d’affichages économiques.

Le gaucher n’a concédé que 311 points sur les 282 livraisons qu’il a lancées et a contribué à combler un vide énorme créé par la blessure d’Amit Mishra. Parmi les spinner, seuls Rashid Khan et Washington Sundar ont de meilleurs taux économiques que Patel cette saison.

RAVICHANDRAN ASHWIN – DELHI CAPITALS

RANG: 6

Le mandat de Patel a été d’étouffer le flux des courses pour Delhi, tandis que c’est le principal fileur de doigts Ravichandran Ashwin qui a assumé la majorité du fardeau de la prise de guichet. Son intelligence de bowling et sa capacité à mélanger ses vitesses et ses variations l’ont tenu en bonne place aux EAU.

Jusqu’à présent, 14 guichets ont été revendiqués par Ashwin dans le tournoi et il devra jouer un rôle majeur dans la finale de mardi si Delhi veut mettre fin à la domination de Mumbai. Il y a eu des moments où il a divulgué des courses, bien que ces cas aient été rares et espacés.

RAVI BISHNOI – KINGS XI PUNJAB

CLASSEMENT: 5

À tout juste 20 ans, le jeune leggie fait partie des trouvailles de la saison. La première campagne IPL de Bishnoi était attendue avec impatience après ses démonstrations émouvantes lors de la Coupe du monde ICC U19 plus tôt cette année, mais peu de gens se seraient attendus à ce qu’il fasse une telle marque instantanément.

Imperturbable à l’idée de jouer au bowling pour certains des meilleurs batteurs du monde, Bishnoi a réussi à devenir un membre à part entière de l’équipe KXIP en un rien de temps. Son habilement déguisé et déguisé s’est avéré être son plus grand atout, le fileur de jambes se servant de 12 guichets lors de sa première campagne IPL.

VARUN CHAKRAVARTHY – CHEVALIER KOLKATA

CLASSEMENT: 4

Une malheureuse blessure à l’épaule a contrecarré les espoirs de Chakravarthy de représenter l’Inde en Australie, bien que le mystérieux fileur puisse être réconforté par le fait que ses démonstrations l’ont propulsé en lice pour l’équipe nationale.

N’ayant joué qu’un seul match IPL avant l’édition 2020, le spinner a donné un compte rendu impressionnant de lui-même aux Émirats arabes unis en arrachant 17 guichets en 13 apparitions. Son mystère a embrouillé plusieurs alignements de frappeurs, et sa course de cinq guichets contre les finalistes de Delhi figurera parmi les meilleures performances de bowling de l’histoire de l’IPL.

RAHUL CHAHAR – INDIENS MUMBAI

RANG: 3

Il y a eu de nombreux joueurs qui ont pris d’assaut l’IPL auparavant, pour disparaître rapidement et être étiquetés comme des merveilles d’une saison. Cela n’a pas été le cas pour Rahul Chahar qui a attrapé les globes oculaires avec une démonstration assurée pour les champions indiens de Mumbai en 2019.

Avant la finale de mardi, Chahar a déjà fait deux fois mieux que son total de 13 guichets IPL 2019 et quelques autres pourraient être sur les cartes contre Delhi. La plus grande force du lanceur de jambes a été son contrôle, et la tactique consistant à toujours attaquer les souches signifie que les batteurs ne peuvent pas se permettre de rater. Dans une attaque de bowling à Mumbai avec des pacers d’élite, le spin de Chahar est le complément parfait.

YUZVENDRA CHAHAL – CHALLENGERS ROYAUX BANGALORE

RANG: 2

Alors que la plupart des lanceurs de poignet de la compétition ont choisi de faire pétiller la balle avec vitesse, Yuzvendra Chahal est resté fidèle à ses forces. Malgré les limites plus courtes de certains sites, le spinner indien n’a pas eu peur de donner beaucoup de vol au ballon.

La rotation des jambes conventionnelle a vu Chahal récompensé, le pilier de Bangalore ayant rarement recours au bowling. Avec 21 guichets à son nom, les performances du spinner se sont traduites par l’une de ses campagnes IPL les plus prolifiques. Il jugeait parfaitement le rythme des terrains des EAU et aurait pu avoir plus de guichets à son nom si RCB n’avait pas pataugé dans le secteur commercial de la compétition.

RASHID KHAN – SUNRISERS HYDERABAD

RANG: 1

La réputation de la star afghane se précède et elle était là pour que tout le monde le voie en 2019 lorsque les batteurs se contentaient simplement de passer ses survêtements en toute sécurité. Ils ont également tenté de faire quelque chose de similaire cette fois-ci, mais Rashid était bien préparé à renverser la situation.

Le quilleur T20I classé n ° 1 dans le monde a appliqué la pression sur les batteurs dans un certain style, avec seulement 344 points après ses 384 livraisons. Entre les deux, 20 batteurs ont également perdu leur guichet à cause de sa rotation peu orthodoxe du poignet. Les 3-7 de Rashid contre les capitales de Delhi sont les chiffres les plus économiques de tous les quilleurs de l’IPL 2020. Son génie de la boule blanche est sans égal et il continuera d’être un tirage au sort majeur de l’IPL pour les années à venir.

