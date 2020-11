IPL 2020: Ravi Bishnoi est la crème de la crème des recrues tandis que Yashasvi Jaiswal déçoit

En tant que plus grand tournoi de franchise T20 au monde, la Premier League indienne a toujours courtisé la crème du cricket international sur ses côtes.

Loin des mastodontes établis comme Virat Kohli et Chris Gayle, l’IPL a également été le terreau des futures stars. L’édition 2020 du tournoi ne s’est pas avérée différente, avec plusieurs jeunes faisant leur arc.

Alors que l’édition 2020 de l’IPL entre dans sa fin commerciale, nous évaluons la performance de ces recrues lors de leur premier rendez-vous avec la concurrence.

GRADE C

YASHASVI JAISWAL – RAJASTHAN ROYALS

Aucun jeune n’était aussi excité que Yashasvi Jaiswal avant le début de l’IPL, mais ce n’est tout simplement pas arrivé pour le prodige. Un grand nombre de ses échecs dans la campagne peuvent être attribués aux changements et aux changements constants du Rajasthan, bien que Jaiswal n’ait pas vraiment aidé sa cause avec des démonstrations de bâton doux.

Le gaucher n’a fini par faire que trois apparitions cette saison, avec un 34 égratigné contre les Capitals de Delhi sa meilleure performance. Le manque de confiance du Rajasthan en ses capacités à cet âge semble clair et il aurait peut-être pu faire un meilleur travail s’il avait eu plus de marge de manœuvre.

En tant qu’adolescent qui est entré dans l’IPL sur le dos de la tonne double la plus rapide de la liste A et du plus grand nombre de courses de la Coupe du monde U19, l’avenir semblait extrêmement brillant pour Jaiswal. Il ne fait aucun doute que son temps dans l’IPL viendra finalement, bien que l’édition 2020 restera une opportunité gâchée.

JOSH PHILIPPE – CHALLENGERS ROYAUX BANGALORE

Cela n’a pas été un moment heureux pour Josh Philippe ces derniers temps après que le jeune batteur gardien de guichet ait perdu sa place dans la configuration limitée de l’Australie. Le fait qu’il ait eu un mauvais départ pour sa campagne IPL n’a pas aidé les choses qui ont été écartées du RCB jouant XI après avoir mis un canard contre Kings XI.

À son honneur, l’Australien a bien fait de rebondir avec deux départs décents à son retour dans l’équipe, bien que ces deux coups se soient traduits par des pertes pour la franchise.

Reste à voir si Bangalore persistera avec ses services dans les dernières étapes de l’IPL étant donné qu’ils ont plusieurs options à leur disposition pour les quatre créneaux à l’étranger. Le talent est clairement là, et ses scores les plus récents de 33 et 32 ​​montrent qu’il commence à se familiariser avec les terrains des EAU.

CATÉGORIE B

KARTIK TYAGI – ROYAUX DU RAJASTHAN

Le martèlement qu’il a pris aux mains de Chris Gayle rappellera durement à Tyagi les petites marges au plus haut niveau. Son taux économique de près de 10 n’est peut-être pas le moins cher, mais il y a de nombreux signes encourageants.

Comme Bishnoi, Tyagi était un autre quilleur qui a marqué l’Inde lors de la Coupe du monde U19 en Afrique du Sud. C’est son rythme et ses yorkers qui ont fait de lui un tel succès dans cette compétition et ces traits ont également été affichés à profusion aux EAU.

Bien qu’il ait parfois fui des courses, Tyagi a gagné de nombreux admirateurs avec ses démonstrations énergiques. Il n’a pas eu peur de lancer des batteurs courts et à volants avec ses videurs, et il n’a pas non plus hésité à accélérer le rythme.

Sept guichets de l’adolescent l’ont aidé à éclipser des paceurs plus âgés du Rajasthan comme Jaydev Unadkat, Varun Aaron et Ankit Rajpoot. Le contrôle et la précision devraient venir avec le temps pour un joueur qui est sans doute le jeune talent le plus prometteur en Inde en ce moment.

GRADE A

RAVI BISHNOI – KINGS XI PUNJAB

Le jeune poignet-spinner a été amené par KXIP sur le dos d’une superbe performance en Coupe du monde ICC U19 plus tôt cette année, et il est sorti de l’IPL avec sa réputation renforcée.

Bishnoi a été le choix de toute la récolte de recrues cette saison et n’a pas perdu de temps pour s’établir comme un habitué du XI. Ses 12 guichets jusqu’à présent dans la compétition placent le joueur de 20 ans parmi les meilleurs fileurs de cette mêlée.

Plus que ses capacités de prise de guichet, c’est le calme de Bishnoi sous pression qui est le plus impressionnant. Le leggie a été imperturbable face aux meilleurs batteurs du monde et a réussi à maintenir un taux d’économie d’un peu plus de sept courses et plus.

Faire une telle explosion dans sa première campagne IPL est une réalisation remarquable pour Bishnoi et devrait aider à accélérer son ascension au niveau senior.

DEVDUTT PADIKKAL – CHALLENGERS ROYAUX BANGALORE

Si Bishnoi a fait tourner les têtes avec ses démonstrations de bowling, Devdutt Padikkal a obtenu le même résultat avec la batte en main. Le batteur d’ouverture gaucher était vanté pour une grande campagne avant l’édition 2020, et il a certainement justifié le battage médiatique avec une performance prolifique.

Seuls cinq batteurs ont rassemblé plus de pistes que Padikkal jusqu’à présent, et chacun d’eux est un international expérimenté. La recrue a fait honte à son illustre partenaire d’ouverture, Aaron Finch, avec sa constance et semble destiné à un grand avenir avec l’Inde.

Quatre demi-siècles sont la preuve que Padikkal a la patience de construire de longues manches. Le gaucher a une certaine élégance avec son style au bâton qui invite à des comparaisons avec l’ancien pilier indien Yuvraj Singh.

Jouer sous la direction de Virat Kohli au RCB devrait lui être utile pour ses futurs débuts en Inde.

ARSHDEEP SINGH – KINGS XI PUNJAB

Bien qu’il ait disputé trois matchs IPL lors de la dernière édition, c’est la première fois qu’Arshdeep Singh obtient un parcours cohérent dans la compétition. La couturière du bras gauche a plus que mérité cette démonstration de foi de la part de la direction de l’équipe KXIP et a été un artiste hors pair avec Bishnoi.

La force de Singh a été son contrôle sur le ballon et le joueur de 21 ans a rarement faibli avec ses lignes et ses longueurs. Les livraisons plus lentes ont été l’attaque par excellence du matelot lors des death over et sa précision a été récompensée par neuf guichets en huit sorties.

Sa rafale de trois guichets contre Sunrisers Hyderabad a été décisive pour que KXIP puisse défendre un faible total de seulement 126 points. Une solide unité de bowling à la disposition du Pendjab a limité les minutes de Singh dans le XI de jeu, bien qu’il soit certainement destiné à un rôle plus important dans la campagne 2021.

RUTURAJ GAIKWAD – CHENNAI SUPER KINGS

On aurait dit que l’oie de Ruturaj Gaikwad avait été cuite après avoir mis deux canards en trois manches pour lancer sa campagne IPL, mais le jeune ouvreur est revenu avec force pour envoyer un rappel opportun de son talent.

Au milieu de la saison décevante des Super Kings de Chennai, Gaikwad a été une bouffée d’air frais avec le polyvalent anglais Sam Curran. Le batteur de droite a montré sa classe juste au bon moment, avec trois demi-siècles successifs en fin de tournoi.

Le timing des tirs de Gaikwad a été superbe, tandis que son placement du ballon a également été remarquable. Avec ses affichages opportuns ces derniers temps, Gaikwad a scellé sa place dans le XI de jeu pour la campagne 2021 du CSK. Il fallait que Chennai soit éliminé des play-offs pour Gaikwad pour obtenir un rappel, et sa deuxième venue dans l’édition mérite tous les éloges.

