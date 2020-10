IPL 2020: les Rajasthan Royals risquent de tout gâcher en raison de mauvaises décisions sur et en dehors du terrain

Les espoirs des Rajasthan Royals de faire les barrages de la Premier League indienne 2020 semblaient sombres alors qu’ils affrontaient les champions en titre des Indiens de Mumbai à Abu Dhabi. La perspective était encore plus sombre une fois que l’assaut étonnant de Hardik Pandya a propulsé Mumbai à un total imposant de 195 à mi-chemin.

Comme il l’avait fait pour l’Angleterre l’année dernière, Ben Stokes a intensifié ses efforts au Rajasthan. Sa centaine superbement conçue, avec un beau demi-siècle de Sanju Samson, a finalement transformé une course poursuite intimidante en une promenade dans le parc pour les Royals.

Gagner avec près de deux overs à épargner contre sans doute l’attaque de bowling la plus forte de l’IPL n’était pas dans le scénario si la forme fluctuante du Rajasthan cette saison était quelque chose à dire. Cependant, Stokes est un talent générationnel qui se présente plus que tout autre joueur du sport.

Arrivée tardive à l’IPL, la star anglaise a brillé dimanche après des démonstrations rouillées lors de cinq précédentes sorties. Son virage crucial au stade de cricket Sheikh Zayed a conféré aux ambitions de barrages du Rajasthan une bouée de sauvetage désespérément nécessaire.

Mathématiquement, les hommes de Steve Smith peuvent encore terminer dans le top quatre s’ils gagnent leurs deux derniers matchs en main. S’ils parviennent à remporter les victoires requises, les Royals auront également besoin de résultats ailleurs pour suivre leur chemin. Leurs chances ont en outre été compromises par un run-rate net négatif qui pourrait finir par être le facteur décisif.

La réalité est que l’héroïsme de Stokes contre Mumbai est arrivé trop tard pour le Rajasthan et pourrait finir par n’être qu’une simple note de bas de page dans une triste campagne.

Si le Rajasthan manque de manière prévisible les play-offs, ils n’auront qu’à se blâmer. Il y a eu une série d’erreurs de la part de la direction de l’équipe qui sont susceptibles de s’avérer coûteuses à l’arrivée.

La victoire de dimanche constituera une justification de la stratégie déroutante du Rajasthan de persister avec Stokes dans un rôle d’ouverture. Une horloge cassée a raison deux fois par jour et on ne peut ignorer que le stratagème s’est avéré être un échec lors des cinq manches précédentes. Pourquoi un greffeur comme Stokes a été chahuté comme ouvreur reste incertain, et même cela n’est que la pointe de l’iceberg composée de plusieurs décisions déconcertantes.

Douze matchs dans leur campagne, le Rajasthan n’a pas encore trouvé son XI le plus fort. Ils ont constamment modifié et modifié la composition de leur équipe, et le feront à nouveau lors du prochain match après la mutilation remise au stimulant Ankit Rajpoot.

Les joueurs ont toujours été mal placés et les résultats ont inévitablement souffert. Robin Uthappa a été utilisé comme intermédiaire au début de la campagne, même lorsque la plupart de son succès lors des éditions précédentes de l’IPL était venu en ouverture. Sa mise en forme misérable dans le nouveau poste a provoqué un changement de cœur, et il n’est pas surprenant qu’Uthappa ait l’air infiniment mieux depuis qu’il a été promu pour ouvrir les manches.

Pendant ce temps, Jos Buttler a été retiré de sa première place pour faire place à la promotion de Stokes malgré un énorme succès dans le rôle du Rajasthan auparavant. Le droitier est maintenant utilisé comme finisseur, un rôle qu’il joue également dans la configuration des overs limités en Angleterre.

Il en a été de même pour Smith, qui a débuté le tournoi avec deux beaux demi-siècles en ouverture. Une série de mauvais affichages a par la suite vu l’Australien revenir au rôle familier de jouer l’ancre au No3. Dans les deux positions, les résultats sont mitigés pour le skipper des Royals.

Ce remaniement constant du peloton et des positions n’a pas aidé la cause du Rajasthan et explique pourquoi leur forme a chuté si radicalement après le début de l’IPL 2020 avec des victoires consécutives.

Bien que la gestion en dehors du terrain ait été au mieux moyenne, le leadership sur le terrain n’a pas non plus été exemplaire. Il y a eu quelques compétitions serrées qui n’ont pas suivi le chemin du Rajasthan et le résultat aurait pu être différent si un meilleur sens avait prévalu.

La décision de Smith de ne pas remettre à Jofra Archer l’avant-dernier lors de l’affrontement contre RCB était une mauvaise décision, les Royals payant un lourd tribut après l’assaut de AB de Villiers sur Jaydev Unadkat. Les petits détails comptent beaucoup dans un tournoi aussi compétitif que l’IPL, et le Rajasthan pourrait être laissé pour compte de ce qui aurait pu arriver à la fin de la campagne.

L’incohérence est une caractéristique du Rajasthan depuis qu’il a remporté le titre inaugural de l’IPL en 2008 et peu de gens s’attendaient à ce qu’ils aillent loin aux EAU au début de l’édition 2020. Pourtant, il est difficile de comprendre qu’une équipe avec sans doute le noyau le plus fort à l’étranger languit dans la moitié inférieure du tableau.

La liste nationale peut être faible par rapport aux autres franchises, mais le contingent étranger du Rajasthan est enviable. À Smith, ils ont le meilleur batteur de test au monde de la génération. Pendant ce temps, Buttler est le meilleur frappeur de puissance dans le cricket limité. Stokes n’a pas besoin d’une validation supplémentaire en tant que meilleur joueur polyvalent du secteur, tandis qu’Archer est un excellent stimulateur de balle blanche de tous les temps en devenir.

Avec ces quatre as dans leur pack, tout ce qui n’est pas une qualification pour les barrages devrait être interprété comme un échec pour les Royals. C’est leur malheur que seul Archer ait vraiment justifié sa réputation dans la campagne en cours.

Le quilleur rapide d’Angleterre connaît une saison individuelle exceptionnelle et n’a connu qu’un match unique jusqu’à présent. Cependant, il a été laissé pour porter l’attaque de bowling sur son dos sans soutien adéquat du reste des quilleurs.

Smith et Buttler ont soufflé trop souvent le chaud et le froid pour le goût du Rajasthan, tandis que Stokes n’a été bon que récemment. Bien qu’il existe encore une mince possibilité d’une évasion miraculeuse, le Rajasthan aura gaspillé une belle collection de joueurs étrangers s’ils ratent le top quatre.

Si l’inévitable se produit dans une semaine environ, la direction de l’équipe aura des questions difficiles à répondre.

En savoir plus sur l’application Sport360