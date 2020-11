IPL 2020: la sortie du tournoi offre une perspective pour les Rajasthan Royals et KXIP

Une résurgence tardive n’a pas suffi aux Kings XI Punjab et Rajasthan Royals pour sauver leur saison, les deux équipes ayant subi des coups de grâce lors du double en-tête de dimanche en Premier League indienne 2020.

Des pertes globales contre Chennai Super Kings et Kolkata Knight Riders respectivement signifient que les rideaux sont tombés pour de bon sur des campagnes insatisfaisantes pour KXIP et Rajasthan.

Une mauvaise première moitié de la campagne a coûté cher aux deux parties et le fait de ne pas trouver la combinaison idéale de XI à temps a été la racine de leurs malheurs.

Ci-dessous, nous regardons où tout s’est mal passé pour les deux équipes au cours du dernier mois et demi aux Émirats arabes unis.

ROYAUX RAJASTHAN

Aucun soutien pour Lone Wolf Archer

Ce n’est pas une prétention farfelue d’exalter Jofra Archer en tant que quilleur du tournoi, mais il est révélateur que le Rajasthan ait encore si mal performé en tant qu’unité de bowling. Les 20 guichets d’Archer ont atteint un taux d’économie de moins de sept courses et le stimulateur anglais a fourni une percée précoce pour son équipe sans faute tout au long de la campagne.

Cependant, tout le bon travail que le quilleur rapide a accompli individuellement a été annulé par un jeu de quilles de mauvaise qualité à l’autre bout. Le reste des pacers du Rajasthan n’ont réclamé que 21 guichets entre eux, leur taux économique combiné atteignant près de 11 courses et plus.

Les goûts de Jaydev Unadkat, Ankit Rajpoot, Tom Curran, Andrew Tye et Varun Aaron ont tous fait du gaspillage lorsqu’on leur en a donné l’occasion et ont permis à l’opposition de marquer librement. Cette patineuse Shreyas Gopal a également eu une saison inférieure à la normale n’a fait qu’aggraver les choses pour les Royals.

Les batteurs d’outre-mer soufflent chaud et froid

Le Rajasthan avait sans doute le quatuor étranger le plus fort de l’IPL, avec un trio anglais formidable complété par le meilleur batteur de test du monde. Malheureusement, aucune des stars étrangères à part Archer n’a performé de manière constante au cours de la saison.

Steve Smith a commencé en feu avec des demi-siècles consécutifs, mais sa forme est tombée d’une falaise vers la seconde moitié de la campagne. Le manque de retours de l’Australien a laissé les Royals gravement handicapés et les choses ne sont allées que de mal en pis en raison de la perte de fiabilité habituelle de Jos Buttler.

Ayant été le sauveur du Rajasthan avec la chauve-souris au cours des deux dernières éditions, Buttler était inhabituellement maîtrisé aux Émirats arabes unis, sauf quelques gros coups. Avec la forme mercurielle de Buttler, les Royals espéraient que l’arrivée tardive de Ben Stokes dans la compétition mettrait le bal.

La bonne forme de Stokes est finalement arrivée dans l’IPL, mais seulement après cinq affichages apathiques.

Faible liste nationale

Bien que le contingent d’outre-mer du Rajasthan soit enviable, on ne peut pas en dire autant de leur liste indienne nationale. Le fait qu’ils n’aient pas eu un seul international indien complet dans leur alignement à l’approche du tournoi allait toujours les retenir.

Parmi leurs joueurs indiens, les seuls affichages notables sont venus de Sanju Samson et un tournant surprenant de Rahul Tewatia. Même Samson et Tewatia soufflaient trop souvent du chaud et du froid, avec leurs bonnes performances après une poignée de matches.

Le reste de leurs joueurs indiens n’a pratiquement rien fait de notable et a laissé les Royals complètement exposés aux Émirats arabes unis. L’équipe du Rajasthan a récemment été fortement dépendante de ses stars d’outre-mer, et elle a parfois masqué les lacunes de la liste nationale.

Les joueurs étrangers ayant également raté cette fois-ci, il n’y avait tout simplement pas de cachette pour le contingent indien. De grands changements seront nécessaires sur le front intérieur si le Rajasthan veut vraiment tirer le meilleur parti de sa puissance de feu à l’étranger.

ROIS XI PUNJAB

Misère de Maxwell

Faire la même chose encore et encore et s’attendre à un résultat différent est la définition de la folie, et Kings XI n’a qu’à se blâmer d’avoir donné à Glenn Maxwell une si longue corde.

L’Australien était un gros achat de billets pour la franchise et de grandes choses étaient attendues de lui aux Émirats arabes unis après avoir raté l’édition 2019. Malheureusement, l’avion Maxwell n’a pas réussi à décoller en 2020, malgré le fait que l’Australien raté ait eu d’énormes chances.

Sur les 106 balles qu’il a affrontées au cours de la campagne, Maxwell n’a pu collecter que 108 courses sans enregistrer un seul six. KXIP a continué à miser sur la capacité du non-conformiste à changer à lui seul le cours du jeu en quelques dépassements. Ce moment n’est tout simplement pas arrivé pour la franchise et Maxwell en 13 matchs.

Il y a eu quelques moments brillants avec le ballon pour le polyvalent, bien qu’ils n’aient pas suffi à justifier une place permanente à l’étranger dans le XI. Le Pendjab aurait pu être mieux servi en donnant cette machine à sous à un autre joueur étranger comme Mujeeb ur Rahman ou James Neesham.

L’inclusion tardive de Gayle

Il n’est pas surprenant que Kings XI ait ressemblé à une tenue largement supérieure une fois que Chris Gayle a été recruté dans le XI de jeu. Le pilier du T20 a été laissé réchauffer le banc dans la première moitié du tournoi malgré son record stellaire dans le format.

Alors qu’un cas d’intoxication alimentaire a momentanément retardé son inclusion dans le XI à mi-chemin, Gayle a donné une impulsion bien nécessaire au bâton du Pendjab. Le Jamaïcain a en moyenne plus de 40 ans avec la batte et a frappé un total stupéfiant de 23 six en seulement 210 livraisons.

Trois demi-siècles sont sortis de sa batte en seulement 7 matchs, dont un brillant 99 dans une cause perdante contre les Royals du Rajasthan. Il a également joué son rôle dans la passionnante victoire de Kings XI en Super Over contre les Indiens de Mumbai en frappant un six crucial au large de Trent Boult.

Avec Gayle dans le XI, le Pendjab a remporté cinq matchs sur sept. Leur record sans lui n’était qu’une victoire solitaire en sept matches.

Le manque d’intention de KL Rahul

Le Pendjab est peut-être hors compétition, mais KL Rahul reste sur la bonne voie pour se retrouver avec le Purple Cap pour sa saison prolifique. Les 670 pistes du skipper Kings XI comprennent un siècle et cinq demi-siècles, et ce sont des chiffres sensationnels par tous les moyens.

Cependant, la situation dans son ensemble montre que rarement les grands écrans de Rahul ont aidé la cause du Pendjab. Quatre de ses cinquante scores et plus, y compris le siècle, ont été battus par KXIP. Son taux de frappe global dans le tournoi était inférieur à 130 et le manque d’intention a été remis en question à plusieurs moments.

Plus récemment, son presque run-a-ball 46 s’est avéré coûteux dans la défaite contre le Rajasthan. Kings XI a fini avec un total de 185 malgré la perte de seulement quatre guichets, et c’était un total qui a été chassé par les Royals avec près de trois overs à épargner.

Le taux de frappe de Rahul dans le match était de 112,19, tandis que six autres batteurs des deux côtés sont allés à un taux de plus de 150. La cohérence de Rahul ne peut pas être mise en doute avec certitude, bien que son intention au niveau du pli puisse certainement l’être.

