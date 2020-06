iPhone SE 2020 : pourquoi acheter ce modèle ?

L’iPhone dont le prix est le plus abordable dans la gamme Apple vient de faire son entrée sur le marché.

Apple a décidé de donner un successeur à son modèle d’entrée de gamme quatre ans après la première génération. Il s’agit de l’iPhone SE 2020. Ce nouveau venu dans la grande famille des iPhone d’Apple arbore le même design que l’iPhone 8. Côté prix, il coûte 300 € de moins que l’iPhone 11 dans sa version basique. La mise sur le marché des iPhone SE 2020 a débuté depuis le 17 avril dernier.

Un iPhone pour séduire les utilisateurs d’Android

L’iPhone SE d’Apple représente une opportunité pour les utilisateurs pour expérimenter et découvrir l’univers iOS. Les cibles premières de cette offre sont les clients Android qui sont le plus souvent stoppés pour des raisons économiques. Il n’est pas offert à tout le monde de pouvoir acquérir un iPhone haut de gamme. Le géant américain projette d’écouler plus de 20 millions d’exemplaires de l’iPhone SE 2020.

Avec la crise sanitaire actuelle qui touche le monde entier, la marque à la pomme prend un énorme risque avec son iPhone SE 2020. En l’état actuel des choses et avec les restrictions concernant les déplacements, les acheteurs sont obligés de passer par les boutiques en lignes pour se procurer ce nouveau modèle d’iPhone. Il s’agit du meilleur moyen pour trouver l’iPhone SE au meilleur prix sans perdre patience.

L’iPhone le plus abordable de la marque Apple

Ce qui frappe avant tout lorsqu’il est question de ce nouvel iPhone SE est son prix. En effet, la firme américaine a décidé de lancer son nouveau modèle d’entrée de gamme à 489 €. Il est à rappeler que le prix de lancement de la version de base de l’iPhone 11 est de 809 €. La différence de prix est donc de l’ordre de 320 €. La qualité de l’iPhone SE 2020 n’est pas pourtant en baisse au risque de ternir l’image de marque. Il faut noter que l’iPhone SE 2020 se distingue bien de la gamme d’iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Avec le prix affiché pour l’iPhone SE 2020, la firme de Cupertino veut inciter les utilisateurs Android à se tourner vers l’écosystème l’iOS. Une première tentative de séduction des utilisateurs d’Android avait déjà été enclenchée lors de la commercialisation de la première génération du smartphone entre les années 2016 et 2018.

Les caractéristiques de l’iPhone SE 2020

Outre l’argument économique pour inciter à l’achat d’un iPhone SE 2020, le géant américain mise également sur la fiche technique de son modèle. La marque à la pomme s’est inspirée de l’iPhone 8 pour le design de l’iPhone SE 2020. Concernant son processeur, ce nouveau modèle d’entrée de gamme bénéficie du même cœur que l’iPhone 11 à savoir la puce A13 Bionic, dont les performances sont les meilleures sur le marché du haut de gamme. Les performances de l’iPhone SE 2020 seront accrues grâce notamment à son processeur gravé en 7 nm. Le smartphone bénéficie des dernières mises à jour d’iOS 13 et d’un stockage interne de 64 Go.

Concernant la connectivité, ce smartphone ne profitera pas encore de la 5G. Toutefois, il est équipé des dernières technologies en matière de connectivité. Il est compatible avec le WiFi 6, dont la rapidité est 2,7 fois plus rapide.

Ce smartphone dispose également du mode portrait permettant de faire des photos avec du flou d’arrière-plan. Il est équipé d’un seul capteur de 12 MP.

L’iPhone SE 2020 reprend les mêmes caractéristiques que l’iPhone 8 concernant son design. Il est en aluminium avec une face arrière en verre Gorilla Glass. Il devrait séduire pour son format compact et son écran de 4,7 pouces.

Où acheter ce nouvel iPhone ?

Les différents sites français qui commercialisent l’iPhone SE 2020 dans sa version basique 64 Go sont entre autres Rakuten, eBay, FNAC, Amazon, Cdiscount, Boulanger et Darty. Le prix de lancement sur tous ses sites est de 489 €.

Pour ses déclinaisons 128 Go, il faut débourser 539 € pour s’en procurer un. Son prix est de 659 € pour sa version de 256 Go.

Ce nouvel iPhone est livré avec un câble de 5 W. Il est compatible avec le chargeur ultra rapide de 18 W commercialisé par la marque. Ce smartphone bénéficie également de la recharge sans fil.