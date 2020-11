iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 / Pro / Mini: comparaison de l’appareil photo

Le nouvel iPhone 12 Pro Max possède le système de caméras le plus avancé jamais utilisé dans un iPhone avec un capteur près de 50% plus grand pour la caméra principale et un nouveau téléobjectif à zoom 2,5X, mais qu’est-ce que cela signifie pour la qualité photo et vidéo? En outre, à quel point l’iPhone 12 Pro Max est-il meilleur que la série iPhone 12, et devriez-vous acheter le Max sur le plus petit une fois juste pour l’appareil photo seul?

Ceci est notre examen de l’appareil photo iPhone 12 Pro Max où nous examinerons un tas de photos du monde réel et comparerons le nouvel appareil photo 12 Pro Max avec les autres iPhones de la gamme Apple.

Tout d’abord, un rapide coup d’œil aux spécifications montre toutes les petites mais importantes différences dans le matériel de la caméra …

Comparaison des spécifications de l’appareil photo iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 / Pro / Mini:

* Découvrez également un iPhone 12 Pro Max vs Note 20 Ultra vs Pixel 5 complet à venir!

Les principales différences matérielles sont mises en évidence en gras: 1 / la taille du capteur principal près de 50% plus grande, 2 / l’utilisation du nouveau système de stabilisation par déplacement du capteur qui déplace l’ensemble du capteur pour compenser les vibrations (au lieu de seulement l’objectif comme dans systèmes OIS traditionnels), 3 / l’objectif zoom 2,5X le plus long par rapport à un zoom 2X sur l’iPhone 12 Pro et les iPhone précédents.

Tout cela rend le Pro Max particulièrement performant dans des conditions de faible éclairage, mais commençons par jeter un coup d’œil à quelques photos de lumière du jour pour voir si le nouveau capteur apporte des améliorations notables.

iPhone 12 Pro Max vs série 12: le plus grand capteur principal fait-il une différence pendant la journée?

Nous étions curieux de voir si le plus gros capteur de l’appareil photo principal de l’iPhone 12 Pro Max fait réellement une différence pour votre photo de paysage moyenne pendant la journée, et la réponse semble être que la différence est minime, le cas échéant. L’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini ont capturé une image d’apparence identique.Nous avons donc inclus la photo d’une seule d’entre elles afin que vous n’ayez pas à regarder à travers de nombreuses images identiques. Voir aussi 5G : les américains courtisent le géant chinois Huawei Scène 2: La nouvelle caméra à zoom 2,5X iPhone 12 Pro Max 1X iPhone 12 Pro 1X iPhone 12 / Mini 1X Un autre changement dans le Pro Max est qu’il est livré avec un zoom téléobjectif 2,5X légèrement plus long. Le 12 Pro dispose d’un zoom téléobjectif 2X, tandis que le 12 et le 12 Mini n’ont pas de téléobjectif à bord. Alors, comment cela se reflète-t-il sur les photos? Nous commençons lentement à augmenter le zoom, et d’abord, nous capturons une photo 1X avec l’appareil photo principal. iPhone 12 Pro Max 2X iPhone 12 Pro 2X iPhone 12 / Mini 2X Ensuite, nous prenons une photo avec un zoom 2X. Fait intéressant, le Pro Max doit utiliser le zoom numérique de l’appareil photo principal, et le 12 Pro a en fait la photo la plus nette et la meilleure ici en raison de son objectif 2X. Vous pouvez voir que la photo du 12 et du Mini est à peu près la même que celle du 12 Pro Max au niveau de zoom 2X. iPhone 12 Pro Max 5X iPhone 12 Pro 5X iPhone 12 / Mini 5X Ensuite, nous passons au zoom 5X. C’est le niveau de zoom maximum que vous pouvez atteindre avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini, et pour une bonne raison: vous pouvez voir la qualité se détériorer vraiment sur ces deux téléphones, tandis que le Pro Max et le Pro capturent une photo plus détaillée. Mais y a-t-il une différence entre eux? C’est vraiment difficile pour nous d’en voir une grande partie, c’est très petit, voire inexistant. L’iPhone 12 Pro peut aller jusqu’à un zoom 10X, et vous remarquez ici qu’il n’est pas aussi détaillé que le 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max 12X Enfin, le 12 Pro Max peut aller jusqu’au zoom 12X, et c’est à cela que ressemble cette image, donc c’est clairement un tout petit peu mieux que le Pro pour le zoom, et bien meilleur que le 12 et le 12 Mini. Scène 3: Qu’en est-il de la caméra ultra-large?

Apple a ajouté une correction de distorsion très utile lors de l’utilisation de l’appareil photo ultra-large sur tous les téléphones de la série iPhone 12, mais y a-t-il une différence entre le 12 Pro Max et les trois autres? Eh bien, il n’y en a pas, ce sont les mêmes caméras.

Voir aussi Le nouvel iPad Pro 12,9 pouces d'Apple bénéficie d'une réduction sans précédent sur Amazon Scène 4: Portrait de jour 1 L’appareil photo zoom a une fonction plus importante sur le 12 Pro Max: il est utilisé en mode portrait. Cela permet un portrait plus précis, comparez-le au portrait 2X sur l’iPhone 12 Pro capturé à la même distance. Nous préférons regarder un peu plus de plus près pour les portraits, c’est une petite chose mais qui vaut la peine d’être connue pour les photographes de portrait.

Les quatre nouveaux iPhones peuvent également capturer des portraits à 1X avec l’appareil photo principal. Il n’y a pas de différence de qualité perceptible ici, ils se ressemblent tous à peu près dans un éclairage décent.

Scène 5: Portrait en basse lumière iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 / Mini Mais qu’en est-il des portraits en basse lumière? Eh bien, c’est plus intéressant: le 12 Pro Max et le 12 Pro sont tous deux équipés d’un capteur LiDAR qui tire la lumière vers votre sujet et suit ses reflets pour créer une meilleure estimation de la profondeur et aider les iPhones à se concentrer plus rapidement en basse lumière. Et cela fait une grande différence en basse lumière! Découvrez les images bruyantes et granuleuses de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Mini par rapport aux photos nettes et bien meilleures des pros.

Scène 6: faible luminosité avec mode nuit automatique Alors que l’iPhone 12 capture généralement une photo plus contrastée, celle-ci s’est avérée un peu différente. Vous pouvez toujours remarquer l’exposition plus lumineuse sur l’iPhone 12 ainsi que les tons de peau moins saturés, mais l’image légèrement plus sombre sur l’iPhone 11 Pro pourrait en fait sembler un peu meilleure dans ce cas.

iPhone 12 Pro Max 1X Mode nuit désactivé iPhone 12 Pro / 12/12 Mini 1X Mode nuit désactivé

Lorsque vous désactivez manuellement le mode nuit, vous remarquez qu’il existe une différence très subtile entre le Pro Max et le reste des iPhones, mais elle est si petite qu’elle est à peine perceptible.

Mots finaux

À la fin de la journée, l’iPhone 12 Pro Max se sent comme un appareil photo légèrement meilleur, mais d’une manière très subtile. Le plus grand capteur de l’appareil photo principal permet d’obtenir des photos légèrement plus nettes que les autres iPhones en basse lumière, mais la différence est assez subtile. Et pendant la journée, les images du 12 Pro Max sont fondamentalement aussi bonnes que sur les trois autres nouveaux iPhones.

Il y a 12 Pro Max et son téléobjectif apportent une très légère amélioration de la qualité du zoom par rapport au Pro, mais là encore, l’accent est mis sur très faible ici. La différence de qualité de zoom est bien plus grande si vous comparez les deux Pros avec le 12 et le Mini.

Alors … devriez-vous obtenir le 12 Pro Max sur les trois autres juste pour les caméras? À notre avis, la réponse est non. Les améliorations qu’il apporte sont là, mais elles sont très subtiles et souvent, cela prend les mêmes images que les autres iPhones. Si vous préférez les plus petites tailles, nous ne vous recommanderions certainement pas de subir les inconvénients de la très grande taille 12 Pro Max pour ces minuscules améliorations de l’appareil photo.

Nous sommes curieux de savoir également ce que vous pensez de ces différences que vous voyez ci-dessus: sont-elles suffisantes pour tu passer à l’iPhone 12 Pro Max?