iPhone 12 Mini explique pourquoi il n’y a pas de petits produits phares Android, et plus

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily, du mardi 10 novembre 2020. N’oubliez pas le grand événement d’Apple aujourd’hui, car il abandonne les processeurs Intel x86.

1. Oh oui, c’est pourquoi il n’y a pas de véritables petits produits phares

Les critiques ne concernent pas l’iPhone 12 Mini et bien qu’il s’agisse du téléphone intelligent à battre (filaire), la durée de vie réduite de la batterie est un compromis. Et c’est déjà assez grave pour que cela nous montre clairement pourquoi les smartphones Android sont si monstrueux maintenant.

Toutes les critiques n’ont pas été préoccupées par cela, et toutes les critiques ne le voient pas comme plus qu’un problème médiocre. Cela vaut la peine d’être connu, mais cela fait partie des lois de la physique dans une certaine mesure: zone plus petite, batterie plus petite, moins d’autonomie de la batterie:

Joanna Stern: « Je n’aime pas autant la taille d’un iPhone depuis l’iPhone 5. C’est vraiment dommage pour cette autonomie. » (WSJ).

Engadget dit la même chose: « J’adore ce téléphone, mais je ne peux pas faire confiance à sa batterie. »

The Verge décrit l’autonomie de la batterie de l’iPhone 12 Mini comme étant inférieure à la moyenne: « Je ne veux pas le calmer ni être trop désastreux à ce sujet, mais la durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 mini est nettement pire que celle de l’iPhone 12, qui lui-même était un pas en arrière par rapport à l’iPhone 11, champion de la batterie. c’est assez bon, mais cela signifie que je l’utilise déjà différemment des téléphones plus gros.«

Et essayer d’offrir une vue, c’est Daring Fireball: « Oui, j’ai remarqué que l’autonomie de la batterie du Mini n’était pas aussi bonne que celle des 12 et 12 Pro (et du 11 Pro que j’avais utilisé pendant un an et du XS que j’avais utilisé l’année précédente). Mais je n’hésiterais pas une seconde à acheter une 12 Mini pour cette raison. La durée de vie de la batterie du Mini est, au pire, assez bonne. »

Je pense que ça ira probablement bien pour les personnes qui veulent un petit téléphone, mais ce sera une charge de nuit.

Mais ce que je veux souligner ici, c’est que je me trompe peut-être. Je l’ai dit dans le DGiT Monthly, en regardant comment l’iPhone SE a poussé Android à répondre, et que l’iPhone 12 Mini le fera également:

« … Il est possible que l’iPhone 12 Mini ait plus d’impact sur Android dans les mois à venir. Les gens veulent des produits phares, mais ne veulent pas toujours que les spécifications maximales soient le téléphone de taille maximale. Pourquoi pas de bonnes spécifications dans la version compacte aussi?«

Eh bien, la raison en est la durée de vie de la batterie. Cela a toujours été la vie de la batterie.

Je crois maintenant fermement que de nombreux fabricants d’Android ont opté pour des smartphones plus grands, non pas parce qu’ils pensent que les consommateurs aiment l’augmentation de taille rampante, touchant la taille de 7 pouces pour les téléphones comme le Samsung Galaxy Note 20 Ultra et le S20 Ultra, à 6. -9 pouces.

Le OnePlus 8 Pro mesure 6,78 pouces, le Xiaomi Mi 10 Pro mesure 6,67 pouces.

Encore une fois, je parie que ces fabricants de smartphones aimeraient proposer un téléphone légèrement plus petit, mais les ingénieurs ne peuvent pas le faire. Cela laisse le problème aux spécialistes du marketing, de pousser les arguments du grand écran est le meilleur et le beau.

Je veux dire, vous ne pouvez tout simplement pas acheter un produit phare Android avec des spécifications complètes à proximité des 5,4 pouces de l’iPhone 12 Mini qui se sentent sans aucun doute bien dans la main. Le Samsung Galaxy S10e a été plébiscité pour sa taille de 5,8 pouces, tandis que le Pixel 4a est également de 5,8 pouces.

Mais aucun de ceux-ci n’offre (ni le Pixel 5) les dernières spécifications et la 5G. Apple le fait.

Il est possible que seul Apple, avec un contrôle ultra-précis de son matériel et de ses logiciels, puisse même offrir une autonomie d’une journée complète, ce qui laisse les critiques déçus, mais sans le critiquer du tout.

Jusqu’en 2021, peut-être, lorsque les nouveaux chipsets phares, comme le Qualcomm Snapdragon 875, pourraient être en mesure de réduire les compromis en intégrant le modem, offrant plus de puissance avec plus d’efficacité énergétique et donnant plus d’espace interne aux fabricants de téléphones pour augmenter la taille de la batterie, sans le faire en augmentant simplement la taille du téléphone.

La chaleur est allumée.

2. Rupture: Amazon doit faire face aux caricatures antitrust en Europe – cela sort en ce moment, et comprend des caricatures contre les services d’Amazon en Allemagne et en France, les plus grands marchés, et à voir avec le big data pour exploiter sa position. Une statistique: Amazon fournit ses produits privés au label Amazon Basics dans 10% des produits globaux, mais génère 50% des bénéfices de ces catégories. Notez que ce sont des dessins animés, pas des amendes / pire encore. (Politique)

3. Ce sont les 10 meilleurs smartphones au monde pour le troisième trimestre 2020. Samsung en avait 5 sur 10, mais je parie que vous ne devinerez pas son appareil le plus vendu (Android Authority).

4. Rapport: Huawei vendra Honor au consortium chinois dans le cadre d’un accord de plusieurs milliards de dollars (Android Authority).

5. Ce brevet inhabituel pour smartphone comprend huit caméras arrière, deux à chaque coin. Probablement pas pour moi mais euh, c’est quelque chose (Android Authority).

6. Examen du Pixel 5: Google dépense son budget de nomenclature de manière imprudente (Ars Technica).

7. Les anciens employés de Vertu lancent un nouveau smartphone de luxe (Engadget).

8. Alphabet utilisera des faisceaux de lumière pour diffuser Internet au Kenya: Projet Taara (Engadget).

9. Autres critiques de produits Apple: «Le chargeur Apple MagSafe Duo est trop cher et sous-produit» (The Verge), et les matériaux ne semblent pas idéaux, décevants (TechCrunch). Celui-ci semble être l’un des pires nouveaux produits d’Apple depuis un certain temps. Sur l’iPhone 12 Pro Max – en vaut-il la peine pour l’appareil photo? MKBHD: « Les différences sont pour la plupart imperceptibles » (YouTube), The Verge note que la caméra est excellente, mais les différences se produisent dans des conditions de faible éclairage, pas de jour. Et c’est presque trop grand, alors que l’écran à 60 Hz est en retard sur tous les concurrents dans cet espace aérien de plus de 1000 $. Mais une grande autonomie de la batterie, et je pense que le problème du taux de rafraîchissement n’est pas trop important.

10. Mashable a eu une fuite de données: 1,4 million de comptes, y compris les noms complets, les lieux, les adresses e-mail, les sexes, les adresses IP (The Daily Swig).

11. En parlant de cela, une entreprise a été obligée de changer son nom qui aurait pu (de manière ludique) être utilisé pour pirater des sites Web: Le nom original de l’entreprise que je ne peux même pas inclure ici car il peut faire trébucher les serveurs de messagerie! Mais le nouveau nom: « CETTE ENTREPRISE DONT LE NOM UTILISE POUR CONTENIR HTML SCRIPT TAGS LTD » (The Guardian).

12. La PS5 aurait pu être encore plus grande, d’une manière ou d’une autre: «Quand j’ai commencé à dessiner, elle était beaucoup plus grande» (Washington Post).

13. Le chef de la NASA dit qu’il démissionnera lorsque Biden prendra ses fonctions (Gizmodo).

14. «Quelles sont les femmes qui sont souvent négligées dans l’histoire mais qui ont apporté une contribution majeure à la société?» (r / askreddit).

