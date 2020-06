iPhone 12 : Le report du lancement au mois d’octobre se confirme peu à peu

Les rumeurs selon lesquelles les prochains iPhone d’Apple débarqueront sur le marché au mois d’octobre et non pas au mois de septembre, comme il a été prévu, se multiplient.

Les médias rapportent régulièrement depuis plusieurs semaines un possible retard dans le lancement des iPhones 12 d’Apple. Une situation qui fait suite aux impacts de la pandémie de Covi-19 sur la chaîne d’approvisionnement de la firme américaine. Il se peut également que la situation économique d’Apple soit la raison de ce report. Les rumeurs tendent à se confirmer. Le site Cult of Mac a relayé depuis quelques jours un article de Digitime qui évoque la mise sur le marché de l’iPhone 12 au mois d’octobre et non pas au mois de septembre comme il a été initialement annoncé. La production des iPhones 12, successeurs de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro devrait commencer soit au mois de juillet, soit au mois d’août. La production des iPhones d’Apple se fait en temps normal plus tôt.

Pour le moment, les informations n’ont pas été confirmées par la firme américaine. Étant donné que les informations sont encore non officielles, la prudence est de mise. Il est fort possible qu’avec le report de la commercialisation de ses prochains iPhones, Apple retarde également la mise sur le marché de sa Keynote dont la date de sortie a été prévue pour le mois de septembre. Rien n’est moins sûr, mais Apple pourrait envisager de commercialiser sa Keynote en septembre comme cela a été prévu et mettre sur le marché l’iPhone 12 au mois d’octobre.

Les modèles envisagés par la firme américaine sont au nombre de quatre

Il est dans l’habitude d’Apple de ne divulguer aucun indice en ce qui concerne les caractéristiques techniques de ses prochains iPhones. Selon de nombreuses sources, la firme prévoirait de mettre sur le marché quatre modèles différents d’iPhones 12. Le premier serait un iPhone 12 avec un écran de 5,4 pouces. Ensuite, il y aura deux modèles dotés d’un écran de 6,1 pouces et d’un quatrième modèle muni d’un écran de 6,7 pouces. Les prochaines générations d’iPhones devront être capables de prendre en charge la 5G. Toutefois, elles ne pourront gérer que la 5G SUB-6 et non pas les bandes millimétriques. Les iPhones 12 bénéficieront également d’un écran OLED. Les rumeurs vont bon train selon lesquelles le taux de rafraîchissement de deux des quatre modèles prévus est de 60 Hz contre 120 Hz pour les deux autres. Ce nouvel écran de 120 Hz est prévu pour les smartphones orientés gaming. Une configuration qui se rapproche de celle du Xiaomi 10 Pro ou du Samsung S20 Ultra. Avec ce nouvel écran de 120 Hz, les mouvements sur l’iPhone 12 seront plus fluides et le temps de réponse sera réduit. Cette fonctionnalité représente un atout considérable dans certains jeux. L’affichage de l’interface est plus fluide.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par iphone 11 Pro®️ (@_iphone_12_pro_max_) le 26 Nov. 2019 à 1 :02 PST

L’un des quatre modèles de l’iPhone 12 d’Apple pourrait également être doté d’un scanner LiDAR à l’image de celui des nouveaux iPad Pro qui se trouve sur leur dos. À rappeler que le scanner LiDAR, étant un scanner 3D, offre la possibilité d’avoir plus de précisions en ce qui concerne les applications en réalité augmentées. La détection de la profondeur des champs a également été améliorée grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Notons que cette fonctionnalité est également indispensable en mode portrait ou pour donner un flou précis autour d’un objet. Le scanner LiDAR offre la possibilité au module photo d’interpréter l’environnement 3D jusqu’à 20 mètres de distance.

Dans l’attente du lancement de ses smartphones haut de gamme, la firme américaine Apple vient de commercialiser l’iPhone SE 2020. Il s’agit d’un des modèles les plus abordables de la marque. À préciser qu’il embarque le même processeur que l’iPhone 11. Toutefois, il n’est doté que de 3 Go de Ram contrairement à l’iPhone 11 qui en a 4 Go. L’iPhone SE 2020 est équipé d’un écran 4,7 pouces avec une définition de 1334 x 750 pixels et d’un Soc Apple A13 Bionic. Il offre la même performance que l’iPhone 11. L’iPhone SE 2020 propose un module photo avec un seul capteur grand angle de 12 mégapixels.