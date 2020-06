iPhone 11 Pro vs Pixel 4 XL vs Galaxy S20 Ultra: comparaison vidéo au ralenti

Les vidéos au ralenti sont un concept génial. Grâce à eux, nous voyons des événements qui se produisent généralement beaucoup trop vite pour notre perception visuelle d’une manière à la fois impressionnante et tout simplement cool. Les caméras haute vitesse spécialisées existent depuis un certain temps, mais maintenant, même les caméras de nos smartphones ont des modes de ralenti et même de super ralenti. Slow-mo reste souvent négligé par les critiques et les utilisateurs. Dans notre récent sondage sur les modes de caméra «secondaires», seulement 3% des personnes ont déclaré que le ralenti est le mode qu’ils utilisent le plus après la photo et la vidéo.

C’est pourquoi nous avons décidé de prendre trois smartphones haut de gamme et de comparer à la fois l’expérience de tournage de vidéos au ralenti avec eux et la qualité desdites vidéos. Notre gamme se compose d’Apple iPhone 11 Pro Max, Google’s Pixel 4 XL et Samsung Galaxy S20 Ultra. Les meilleurs téléphones des trois sociétés en ce moment.

Pour garder les choses justes, nous avons tourné à 240 images par seconde. En ce qui concerne le ralenti, ce n’est pas une fréquence d’images très élevée, mais c’est la plus élevée prise en charge par les trois téléphones. Cependant, nous avons également quelques exemples du super ralenti du S20 Ultra, qui arrive à 960 images par seconde (techniquement 480 images par seconde avec des images interpolées).

Est-il facile de filmer des vidéos au ralenti?

En ce qui concerne les vidéos à 240 images par seconde, les choses sont assez simples. Vous enregistrez la vidéo comme d’habitude et vous pouvez ensuite la modifier, en choisissant quelle partie de celle-ci doit être lue au ralenti, afin de ne pas avoir à regarder des images lentes de rien qui se passe.

L’interface est similaire sur les trois téléphones, mais nous avons trouvé le menu d’édition de Samsung particulièrement ennuyeux. Il disparaissait chaque fois que vous essayez de déplacer les curseurs entre crochets dans la partie lente de la vidéo.

960fps est un tout autre jeu de balle. À cette fréquence d’images, les téléphones peuvent généralement enregistrer environ une seconde d’action en temps réel. Cela rend le timing extrêmement important et obtenir un bon coup difficile. Mais vous pourrez probablement prendre une vidéo super ralenti de votre enfant au bâton lors d’un match de softball, compte tenu de quelques opportunités. Il existe une option pour que le téléphone commence l’enregistrement chaque fois qu’un mouvement est détecté dans le cadre, mais ce n’est pas utile dans toutes les situations.

Du côté positif, le super ralenti est très impressionnant lorsque les étoiles s’alignent et est ce que vous vous attendez à voir, pour commencer. En comparaison, les vidéos 240fps sont un peu ternes car elles ne ralentissent pas autant les choses.

La bonne nouvelle est que les téléphones ne feront que s’améliorer à cet égard, donc dans quelques années, la qualité et la facilité d’utilisation devraient être considérablement améliorées.

Mais assez parlé, voyons quelques vidéos au ralenti!

Scène 1: balles rebondissantes

Nous commençons simplement, juste un baseball rebondissant sur un volleyball. La vidéo de l’iPhone a un peu trop de contraste au point qu’elle semble granuleuse. Le S20 Ultra semble quelque peu similaire mais garde les choses plus équilibrées. Les couleurs de la vidéo Pixel 4 semblent plus ternes en comparaison, mais dans l’ensemble, la qualité est assez bonne.

Nous voyons que dans cette scène, bien que les balles soient tombées d’une faible hauteur et se déplacent relativement lentement, les 240 images par seconde ne suffisent pas pour un tir impressionnant. Nous avons ajouté une vidéo à 960 images par seconde du S20 Ultra à titre de comparaison et il est évident que le ralentissement de l’action s’accompagne d’une réduction évidente de la qualité, mais il est généralement beaucoup plus proche de ce que vous attendez d’une vidéo au ralenti sans autre contexte.

Selon votre goût, votre premier choix pour cette scène sera probablement le Pixel ou le S20, l’iPhone prenant la troisième place.

Scène 2: un ballon rencontre une plante tranchante

Cette scène est un bon exemple de quelques photos sympas que vous pouvez prendre même à 240 images par seconde. Au moment où le ballon éclate, mais que l’eau conserve sa forme avant de heurter la plante, puis qu’elle déborde, c’est définitivement quelque chose que vous ne pouvez pas apprécier avec une vidéo régulière. Les trois téléphones sont également beaucoup plus proches en termes de qualité, ce qui rend difficile le choix d’un gagnant. Cependant, la balance des couleurs du Pixel lui donne un léger avantage dans mon livre.

Le son est également une grande partie de l’expérience au ralenti. Entendre les éclaboussures ralenties et amplifiées donne définitivement une sensation dramatique à la vidéo. Vous verrez cela plus prononcé dans les exemples suivants.

Scène 3: Le ballon rencontre le béton

Encore une fois, des résultats très similaires en termes de qualité vidéo. Bien que 240 images par seconde ne soit pas suffisant pour capturer toute la gloire du ballon qui explose, notre participant canin dans cette scène montre que la vidéo au ralenti peut être utilisée avec succès pour capturer des réactions à des événements rapides, ce qui est tout aussi divertissant. La vraie star de l’émission ici est la vidéo à 960 ips du S20 Ultra. Avec une fréquence d’images 4 fois plus élevée, vous pouvez clairement voir le ballon écraser avant de se désintégrer et l’eau éclabousser de manière spectaculaire. Bien sûr, à cette résolution, il n’aura pas fière allure sur un téléviseur 4K, mais cela fonctionne très bien pour recueillir des likes sur les réseaux sociaux.

Scène 4: Tir à l’arc

Avec des conditions d’éclairage plus difficiles, les différences entre les trois téléphones deviennent encore plus évidentes. Cette fois, cependant, l’iPhone 11 Pro et le S20 Ultra semblent avoir fait un meilleur cliché, le métrage Pixel 4 XL étant trop doux et les couleurs un peu éteintes. En ce qui concerne la capture de mouvement, la flèche est trop rapide pour 240 images par seconde pour montrer quelque chose d’intrigant, mais on ne peut pas en dire autant de l’arc lui-même. Les mouvements de l’arc après le lancement nous donnent un aperçu curieux des contraintes qu’il subit.

Scène 5: Pratique de tir à l’arc

Dans cette scène, une netteté supplémentaire est presque nécessaire. Vouloir capturer un vol de flèche complet signifiait que nous ne pouvions pas être pointilleux sur le fond. En conséquence, le Galaxy S20 Ultra borde le Pixel et l’iPhone en ce qui concerne la clarté de la vidéo, ce qui facilite légèrement le suivi de la flèche. En parlant de cela, il est encore trop rapide pour 240 images par seconde, mais au moins vous pouvez le voir vaciller après avoir atteint la cible. Les images à 960 images par seconde, bien que plus granuleuses, révèlent qu’en vol, les flèches sont tout sauf droites.

Scène 6: Chute de dominos

La seule scène que nous avons tournée à l’intérieur et vous pouvez le voir. Malgré le fait que 3 lumières soient allumées dans la pièce, les vidéos de l’iPhone 11 Pro et du Galaxy S20 Ultra sont plus sombres au-delà du confort. De plus, sur la vidéo de l’iPhone, il y a un effet fantôme étrange autour de certaines pièces de dominos avant même qu’elles ne tombent.

La meilleure vidéo est de loin celle du Pixel 4 XL, avec le téléphone Samsung quelque part au milieu, mais plus proche de l’iPhone. Le son des trois est particulièrement satisfaisant dans cette vidéo, mais dans la vidéo Pixel, il est légèrement désynchronisé.

Conclusion

Donc, tout compte fait, s’il doit y avoir un gagnant, quel téléphone serait-ce? Le Pixel 4 XL et le Galaxy S20 Ultra sont au coude à coude pour la première place. Puisque nous parlons de ralenti, cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que l’Ultra a également un super ralenti, nous allons donc l’utiliser comme un bris d’égalité, donnant au Samsung Galaxy S20 Ultra la victoire.

Il convient de mentionner que le S20 Ultra est le seul modèle 2020, bien qu’il ne soit que quelques mois plus récent que ses concurrents (et beaucoup plus cher). Bien que l’iPhone occupe la dernière place dans cette comparaison, les choses pourraient être différentes en novembre.

Dites-nous dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez que nous revenions l’expérience du ralenti une fois tous les fleurons de 2020 sortis.