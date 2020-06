iPadOS 14 prend en charge le clavier et la souris pour les jeux

iOS 14 pourrait être l’une des plus grandes versions de la plateforme depuis très longtemps: des widgets et un tiroir d’application (qui aurait cru!), à la possibilité de définir un navigateur par défaut différent de Safari, c’est le plus iOS ouvert a été depuis sa création.

Dans cette belle ligne d'ouverture, Apple ajoute également la prise en charge du clavier, de la souris et du trackpad pour les jeux sur iPadOS. Lors d'une session développeur prévue le 25 juin, les développeurs auront l'opportunité d'apprendre à utiliser ces nouvelles fonctions pour augmenter les titres existants, transplanter des jeux à partir d'autres plateformes ou proposer de toutes nouvelles expériences. Cela signifie-t-il que l'iPad va maintenant devenir un outil que les joueurs professionnels peuvent utiliser pour jouer à CS? Eh bien, peut-être à un moment donné dans le futur, mais en ce moment, c'est une amélioration bienvenue pour les joueurs qui apprécient la portabilité d'une tablette. Et compte tenu des Macs ARM nouvellement annoncés qui exécuteront les applications iOS sans effort, les développeurs seront encore plus incités à développer de grands jeux iOS.