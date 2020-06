iOS 14 apporte une fonctionnalité pratique à vos AirPods

Depuis la sortie de la version bêta d’iOS 14 hier, nous avons réussi à découvrez toute une série de nouvelles fonctionnalités intéressantes, des widgets tant attendus aux de nouveaux contrôles intelligents comme Back Tap. Nous avons également constaté des améliorations dans l’expérience AirPod, notamment une commutation améliorée des appareils et certains simulation de son surround très cool. Cependant, ce n’est pas tout ce qu’Apple prévoit pour ses écouteurs sans fil populaires. Une capture d’écran de l’ingénieur logiciel Hüseyin İyibaş révèle une fonctionnalité familière qui fait son retour pour les AirPods, et cette fonctionnalité n’est autre que la charge optimisée de la batterie.

Les AirPod ont également une «charge de batterie optimisée» # WWDC2020 pic.twitter.com/dfUA1Lna8A – Hüseyin İyibaş (@huseyiniyibas) 23 juin 2020

Si vous vous souvenez, la fonction, qui a fait ses débuts sur les appareils iPhone et iPad l’année dernière, utilise l’apprentissage automatique pour apprendre et anticiper votre calendrier afin d’optimiser le calendrier de charge et de réduire le stress sur la batterie. Par exemple, si vous laissez votre appareil branché pendant la nuit, il cessera de se charger à environ 80%, puis marquera une pause pour s’assurer qu’il atteint 100% à peu près au moment où vous le débranchez habituellement.

C’est certainement une fonctionnalité astucieuse et un excellent moyen d’étendre les performances de votre batterie, mais c’est encore plus important dans le contexte des écouteurs sans fil. Vous voyez, la plupart des smartphones modernes ont des batteries capables de fonctionner à leur capacité maximale ou presque pendant des années, et ils sont équipés d’un logiciel intelligent pour le faire fonctionner en parfait état. Mais l’histoire est un peu différente avec les AirPods.

En fait, l’un de nos sondages a révélé que près de 60% des personnes interrogées ont vu leurs AirPod décliner de façon drastique dans le département de la durée de vie des batteries – et les batteries ne peuvent pas être remplacées, ce qui signifie que les propriétaires devront 30 à 140 dollars pour les faire remplacer, selon la garantie.

C’est pourquoi tout moyen de prolonger la durée de vie de la batterie des AirPods peut être très important, et nous sommes heureux de voir Apple utiliser des astuces logicielles pour y parvenir. Bien sûr, les accessoires avec une date d’expiration ne seront jamais la solution idéale, mais c’est au moins un pas en avant.

