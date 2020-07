IOI: Hitman 3 bénéficiera des temps de chargement PS5 «  Blitz-Fast  »

Hitman 3 Le développeur et éditeur, IO Interactive, a déclaré que le bond en avant technologique du prochain titre sera «motivé et inspiré» par la PlayStation 5, et que les temps de chargement «ultra rapide» de la console en font la «maison parfaite» pour Tueur à gages.

Dans une interview avec le magazine officiel PlayStation (via PlayStation Universe), le directeur créatif Mattias Engstrom a déclaré que Tueur à gages encourage les joueurs à expérimenter dans son bac à sable, et l’architecture de la PS5 permet cette expérimentation.

Hitman est un jeu d’expérimentation. Nous invitons le joueur dans un bac à sable et nous le laissons expérimenter comme il le souhaite. Par conséquent, nous voyons la sauvegarde / chargement comme une fonctionnalité importante pour encourager précisément cela. Les temps de chargement ultra rapides que nous voyons sur la PS5 en font la maison idéale pour la trilogie Hitman, encourageant plus que jamais l’expérimentation. Hitman 3 va marquer un autre grand pas en avant pour notre technologie, motivé et inspiré par les capacités de la PS5.

IO Interactive a rejoint une liste croissante de studios qui développent des jeux pour la PS5 et ont loué son SSD haute vitesse. Il n’y a pas longtemps, Insomniac Games disait que Ratchet & Clank: Rift ApartLes fractures dimensionnelles de la PS5 n’ont été rendues possibles que par le SSD «extrêmement rapide» de la PS5. Le fabricant d’Unreal Engine, Epic Games, est d’accord et a déclaré à de nombreuses reprises que le SSD de la PS5 le place devant les PC haut de gamme.

Hitman 3 sortira en janvier 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC. Pour en savoir plus sur le jeu, consultez notre couverture précédente et restez à l’écoute pour en savoir plus.

[Source: OPM UK Issue 178 via PSU]