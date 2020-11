IO Interactive révèle un nouveau projet après HITMAN 3

IO Interactive, les créateurs du Tueur à gagesSeries, dévoilera bientôt son nouveau projet qui n’a probablement rien à voir avec Tueur à gages devra faire.

Dès octobre, il a été annoncé qu’ils travaillaient avec Warner Bros. sur une toute nouvelle expérience. En outre, la société s’est actuellement étendue à deux studios, dont un à Copenhague et le studio récemment ouvert à Malmö, en Suède. Les deux studios jouent un rôle essentiel dans le partenariat.

À ce moment-là, il a été dit:

« Au cours des dernières années, Warner Bros. nous a montré de première main qu’ils comprenaient et respectaient notre vision créative et nous sommes impatients de poursuivre cette relation », a déclaré Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive. «IO Interactive a une histoire fière qui a permis à nos joueurs de créer des personnages et des univers fascinants – c’est dans notre ADN. Alors que nous nous attaquons à ce projet passionnant de créer un nouvel univers pour IOI avec Warner Bros., nous recherchons actuellement des talents ambitieux pour soutenir notre équipe dans nos studios de Copenhague et de Malmö pour ce voyage extraordinaire. «