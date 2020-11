IO Interactive dévoile James Bond – Project 007

IO Interactive a dévoilé son nouveau projet qui a capturé la licence James Bond 007. À part un bref teaser, il n’y a pas grand chose à voir ici.

Projet 007 (Titre de travail) est un tout nouveau jeu vidéo James Bond développé et publié par IO Interactive. Il promet également une histoire de Bond complètement nouvelle et originale, dans laquelle les joueurs suivront les traces de l’agent secret le plus populaire au monde pour obtenir leur statut 00 dans la toute première histoire originale de James Bond.

Nous recherchons donc actuellement de nouveaux talents pour le développement qui peuvent postuler via la page d’accueil officielle.

Plus de détails sur le Projet 007 suivre dans les prochains mois.