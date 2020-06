Hitman 3,IO Interactive agira en tant qu’éditeur Hitman 3,

Plus tôt ce mois-ci, Hitman 3’s l’annonce est apparue lors de l’événement numérique PlayStation 5 de Sony. La bande-annonce révèle une fenêtre de sortie, des plateformes et le ton général de la nouvelle entrée. Cependant, il n’était pas clair si IO rejoindrait Warner Bros. Interactive Entertainment à des fins de publication. Un tel partenariat n’est pas en vigueur pour ce projet particulier. Au lieu de cela, IO Interactive développera et publiera Hitman 3 lui-même.

Travis Barbour et Clemens Koch, chefs de file de la communauté IO Interactive, ont annoncé les plans d’IO lors d’un récent stream sur Twitch. Barbour note que cette décision est une étape importante pour le studio, un défi que les équipes de Copenhague, au Danemark et de Malmö, en Suède sont prêtes à relever. Par conséquent, «à peu près tout ce qui entre dans Hitman 3 viendra, d’une manière ou d’une autre, d’IO Interactive », a expliqué Barbour. (Les développeurs partagent ce détail à 13h00, dans le récent flux Twitch, qui apparaît maintenant sous forme de vidéo archivée.)

Square Enix était toujours l’éditeur de la franchise pour Hitman’s sortie épisodique en 2016. En juin 2017, Square Enix et IO Interactive se sont séparés, laissant IO une société indépendante avec les droits Tueur à gages IP. Début 2018, WB Games était intervenu pour publier le Tueur à gages projet qui est finalement devenu Hitman 2.

IO Interactive’s Hitman 3 arrivera sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X en janvier 2021. Cette entrée à venir marque la finale des aventures de l’agent 47 dans la trilogie World of Assassination d’IO. Le studio travaille pour assurer les fans qui possèdent Tueur à gages et Hitman 2 peut transférer des missions précédentes vers Hitman 3.