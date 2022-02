Invitations LinkedIn : nos conseils pour réussir sur la plateforme

Créée en 2002, la plateforme LinkedIn connaît un succès mondial. Utilisée par de nombreux particuliers et professionnels, cette dernière présente un grand nombre d’opportunités à ses utilisateurs. Toutefois, de manière à pouvoir pleinement bénéficier des atouts de ce réseau social, il est indispensable d’en comprendre le fonctionnement et d’en maîtriser les différentes facettes. De manière à vous accompagner dans votre découverte de ce site à succès, Emmanuelle Petiau met en avant des formations destinées à vous spécialiser. Nous vous présentons ici les stratégies proposées par votre formatrice concernant les invitations LinkedIn. À quoi servent-elles ? Faut-il toutes les accepter ?

LinkedIn : une plateforme accessible à tous

Comme tout réseau social, LinkedIn est un site s’il vous est possible de rejoindre en quelques étapes simples. Ne demandant qu’une simple connexion internet, ce dernier peut être utilisé depuis un ordinateur, une tablette ou simplement un smartphone. Au moyen d’une simple recherche sur le moteur de recherche Google, ou via l’application mobile dans votre App store (ou Play store pour les téléphones Android), il vous sera possible d’accéder à la plateforme.

Dès lors que vous avez accédé à LinkedIn, il convient de vous créer un profil qui vous permettra alors de pleinement profiter des différents services de la plateforme. Votre profil aura pour fonction principale de refléter votre identité professionnelle. Au même titre qu’un CV, ce dernier mentionnera vos expériences professionnelles, vos employeurs passés et actuels, vos compétences, votre personnalité, vos succès et réussites, etc.

Invitations LinkedIn : comment profiter pleinement des avantages du réseau social ?

LinkedIn est un site vous permettant de vous créer tout un réseau professionnel dont vous pourriez grandement bénéficier. Cela vous permettra de développer de nouveaux liens tout en améliorant vos connaissances dans le secteur. En tant que particulier en recherche d’emploi, vous pourrez alors interagir avec des entreprises en plein recrutement grâce à un système facilitant grandement la communication. Pour les professionnels, un réseau élargi vous permet de gagner en notoriété et en visibilité.

Ainsi, pour développer votre réseau sur LinkedIn, rien de plus simple. La plateforme vous offre la possibilité d’envoyer des invitations LinkedIn à tous les profils que vous souhaitez. En seulement quelques clics, vous profitez de la possibilité d’élargir votre réseau et de bénéficier des opportunités professionnelles que ces contacts vous apportent. Toutefois, une certaine démarche peut sembler complexes lorsque l’on n’est pas encore familiarisé avec ce type d’approche. Emmanuelle Petiau vous propose alors plusieurs idées et conseils pour élargir votre réseau sur LinkedIn :

Commencez par ajouter les membres de votre cercle personnel : famille, amis, anciens collègues, etc. À travers votre connexion, ceux-ci pourront améliorer votre visibilité.

Invitez ensuite les “membres influents” ainsi que les entreprises ; cela vous offrira la possibilité de suivre les actualités du secteur tout en interagissant avec elles via leurs potentielles publications.

Fiez-vous aux suggestions proposées par la plateforme, selon vos contacts actuels et vos dernières recherches.

De manière logique, plus vous développez votre réseau professionnel, plus vous vous ouvrez de portes. Les opportunités se font plus nombreuses, notamment lorsque vous cherchez un emploi ou un stage. Ainsi, votre aventure LinkedIn commence par la simple création de votre profil et par le développement de votre réseau via les invitations. Cela vous permet d’entrer directement en contact avec des recruteurs ou postulants. Quel que soit votre statut, le réseau professionnel proposé par LinkedIn présente une multitude d’avantages.

Les invitations LinkedIn : une ouverture vers un réseau professionnel développé

Vous aurez compris que lorsque vous vous inscrivez sur LinkedIn, il est indispensable d’élargir votre réseau au moyen d’invitations. Toutefois, il est important de noter que vous serez vous aussi, à votre tour, invité par des particuliers et entreprises qui souhaitent vous ajouter à leur réseau. Ainsi, libre à vous d’accepter toute invitation vous semblant pertinente selon vos objectifs. Il est alors préférable de donner la priorité aux membres susceptibles de mieux répondre à vos critères de recherche.

Concernant les invitations, vous pouvez adopter plusieurs méthodes selon vos préférences. Vous pouvez, d’une part, accepter toutes les invitations qui vous sont proposées afin d’élargir votre réseau en un temps record. D’autre part, vous pouvez également opter pour une stratégie plus axée sur le tri, en acceptant uniquement les invitations qui vous semblent les plus pertinentes.

Excepté si vous disposez d’un profil particulièrement inactif ou dormant, LinkedIn est une plateforme qui saura vous proposer de multiples avantages, notamment en ce qui concerne le développement de votre réseau professionnel. De manière à maitriser au mieux ce dernier, Emmanuelle Petiau met en avant différents conseils et recommandations qui sauront vous aider à exploiter cet outil de la meilleure façon.