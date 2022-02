Inventing Anna aura une suite : un nouveau projet sur Anna Sorokin est déjà en préparation

L’histoire vraie de l’arnaqueuse Anna Sorokin a marqué le public dans la série Netflix et il est fort possible que nous la revoyions bientôt à la télévision

Inspirée de la vie et de « l’œuvre » de la croqueuse de diamants Anna Sorokin, qui se faisait passer pour une héritière milliardaire, Inventing Anna est l’une des meilleures sorties de l’année pour Netflix et la possibilité que nous ayons plus de nouvelles à son sujet se profile à l’horizon. Aujourd’hui, Anna attend d’être extradée vers la Russie, son pays natal, suite à des problèmes avec l’immigration américaine, mais cela ne signifie pas que son histoire est terminée.

Une série documentaire pour faire suite à Inventing Anna

Pour ceux qui sont curieux de connaître la « vie après l’arnaque » d’Anna Sorokin, les nouvelles sont bonnes : une série documentaire est déjà en cours de développement. Selon Deadline, la fausse héritière, qui a été payée par Netflix pour la série, a déjà un nouveau contrat et travaillera en partenariat avec la société de production Bunim/Murray Productions dans le nouveau documentaire.

Maintenant que son « histoire d’origine » a déjà été dramatisée dans Inventing Anna, l’idée de la nouvelle production est de raconter ce qui s’est passé après la décision de justice et devrait commencer là où la série créée par Shonda Rhimes s’est terminée. Ainsi, le public suivra les prochains mouvements d’Anna Sorokin et tout l’imbroglio qu’implique l’attente du verdict de l’immigration américaine.

Toujours selon Deadline, le producteur veut offrir une « compréhension de ce qui a fait marcher Anna Sorokin » et quels sont ses projets pour profiter de la célébrité qu’elle a récemment acquise. Le documentaire n’a pas encore de date de sortie et la société de production tentera de le vendre aux chaînes de télévision ou aux plateformes de streaming.

« Nous développons ce projet avec elle depuis des mois et avons passé d’innombrables heures au téléphone et en appels vidéo avec elle. C’est une personne compliquée et fascinante. Nous avons hâte de lui raconter son prochain chapitre », a déclaré Michael Driscoll, directeur de Bunim/Murray.

Rachel Williams, l’amie d’Anna Delvey, a des projets avec HBO

Rachel Williams (Katie Lowes) est l’un des personnages principaux d’Inventing Anna pour avoir contracté une dette de 62 000 dollars après un voyage somptueux avec son amie, qui l’a laissée payer toutes les dépenses. La vraie Rachel n’a pas vraiment aimé la façon dont elle a été dépeinte dans la série Netflix et il est possible que nous la voyions davantage à l’avenir.

En effet, een 2019, l’ancienne rédactrice en chef du magazine Vanity Fair a vendu les droits de sa publication sur Anna Sorokin à HBO. Selon Deadline, le projet a été confié à Lena Dunham, lauréate d’un Golden Globe, créatrice et star de la série Girls de la même chaîne.