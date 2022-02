Inventing Anna est-elle une histoire vraie ? La série Netflix est-elle inspirée de la vie de Anna Delvey ?

Inventing Anna suit une riche héritière allemande alors qu’elle grimpe au sommet de la haute société de New York, pour ensuite être révélée comme une fraude. Au moment où les fabrications de la mondaine titulaire sont découvertes, elle s’est liée d’amitié, a vécu et a fraudé plusieurs institutions et individus puissants, sans parler de ses factures d’hôtel de luxe alléchantes.

La mini-série Netflix affirme haut et fort au début de chaque épisode qu’elle est basée sur de vrais événements, mais suit immédiatement avec une déclaration du type – « sauf pour les parties qui ne sont pas vraies ». Alors, dans quelle mesure Inventing Anna est-il basé sur une histoire vraie ? La réponse pourrait vous surprendre.

Inventing Anna est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Oui, Inventing Anna est basé sur une histoire vraie. La mini-série est inspirée d’un article du New York Magazine de 2018 intitulé « Comment Anna Delvey a trompé les fêtards de New York » par Jessica Pressler. La série est écrite et créée par la prolifique Shonda Rhimes, connue pour avoir créé des séries emblématiques telles que Grey’s Anatomy et La Chronique des Bridgerton. Basée sur un article journalistique, la mini-série reste naturellement assez proche de la vérité.

Le fait que de nombreuses personnes qui sont devenues des victimes involontaires ou qui ont été impliquées d’une autre manière avec Anna soient toujours présentes et aient contribué aux reportages détaillés de Pressler permet à la série de brosser un tableau relativement holistique des événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient. Bien sûr, le protagoniste titulaire de la série est également assez intrigant dans la vraie vie.

Occasionnellement surnommée «l’escroc de SoHo» après son terrain de jeu haut de gamme, Anna Sorokin – alias Anna Delvey – a été inculpée en 2017 pour des accusations de vol qualifié et de vol de services. Comme le montre la série, elle a prétendu être une héritière allemande avec un fonds en fiducie de 60 millions d’euros, ce qui lui a donné accès à l’élite de New York. Cependant, la source de la richesse de sa famille ne cessait de changer, un ami affirmant que la fortune d’Anna provenait du pétrole, tandis qu’un autre insistait sur le fait qu’elle provenait des antiquités.

Souvent, les émissions illustrant des histoires réelles sont agrémentées de drames (fictifs) supplémentaires et d’exagérations pour divertir les téléspectateurs. Dans le cas de Inventing Anna, il semble que l’inspiration réelle ait fourni suffisamment de théâtre et que le spectacle n’ait pas eu besoin de beaucoup d’embellissement. La scène où Anna, ne voulant pas attendre, continue de placer des billets de 100 $ sur le bureau du concierge de l’hôtel jusqu’à ce que Neff arrête de parler au client avec qui elle est et tourne son attention vers Anna s’est réellement produite !

La plupart des bouffonneries d’Anna que la série dépeint – des plans pour le club d’art privé haut de gamme ADF à faire en sorte que son amie, Rachel, paie pour une suite d’hôtel opulente au Maroc – se sont réellement produites. Le peu que l’on sait sur ses origines est également brièvement décrit dans la série. Selon certaines informations, Anna Sorokin est née en Russie en 1991 et a déménagé en Allemagne à l’âge de 16 ans (en 2007). Elle a fréquenté le lycée de la ville d’Eschweiler, près de Cologne. Son père conduisait apparemment des camions en Russie avant que la famille ne déménage en Allemagne. Contactée par des journalistes, la famille d’Anna a déclaré préférer rester anonyme.

Avant d’arriver sur la scène sociale new-yorkaise, Anna était stagiaire chez Purple, un magazine européen. La mini-série dépeint les jours d’Anna à New York jusqu’à son arrestation et son internement à la prison de Rikers Island en octobre 2017. En 2019, après avoir été inculpée par un jury, la vraie Anna a ensuite passé encore deux ans dans l’établissement correctionnel d’Albion avant d’être libérée en février. 2021 pour bonne conduite.

Dans un enchevêtrement intéressant de la série et de la personne réelle sur laquelle elle est basée, la vraie Anna a apparemment utilisé 200 000 $ de l’argent qu’elle a reçu de Netflix pour Inventing Anna pour payer la restitution. Cependant, elle n’a été absente que six semaines avant d’être détenue par les services de l’immigration et des douanes pour avoir dépassé la durée de son visa. Pendant son séjour à l’établissement correctionnel du comté d’Orange, elle a affirmé qu’elle ne regarderait pas la série Netflix, la qualifiant de compte fictif.

Malgré l’opinion apparemment défavorable d’Anna Sorokin sur l’authenticité de la série, le récit semble correspondre aux points de vue de plusieurs personnes qui la connaissaient de première main et ont ensuite été interviewées par des journalistes. Ainsi, Inventing Anna raconte une histoire qui se déroulait littéralement dans le monde réel, alors même que la série Netflix présentait au public la montée en puissance de la mondaine titulaire et son arrestation ultérieure.

La série dépeint de nombreux personnages qui ont des homologues du monde réel et suit la séquence des événements depuis l’arrivée d’Anna à New York jusqu’à son arrestation de manière assez précise. Certains détails et noms sont modifiés – comme Jessica Pressler étant représentée comme un personnage nommé Vivian Kent et le 11 Howard, l’hôtel où la vraie Anna a passé un séjour prolongé, appelé le 12 George. Cependant, pour la plupart, Inventing Anna est basé sur une histoire très réelle que, après avoir visionné la mini-série, les gens ont continué à regarder se dérouler dans le monde réel.