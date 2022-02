Inventing Anna : 6 différences entre la série Netflix et la véritable histoire

Inventing Anna suit les événements qui ont conduit Anna Sorokin à être condamnée pour plusieurs chefs d’accusation de vol, tout en prenant quelques libertés artistiques pour raconter l’histoire de la meilleure façon possible. Voici ce que la série Netflix change et ce qui est étonnamment réel.

L’histoire de l’arnaqueuse de l’élite new-yorkaise

Inventing Anna a été lancée par le géant du streaming le 11 février 2022 et constitue la deuxième collaboration entre Netflix et Shonda Rhimes, LA maître à penser de Scandal. Chacun des épisodes de la mini-série commence par un avertissement plein d’esprit déclarant : « Toute cette histoire est complètement vraie, sauf les parties qui sont totalement inventées », ce qui pourrait être une référence à la fois à la dramatisation par la série des événements réels et aux mensonges racontés par Anna Sorokin dans la vraie vie.

Inventing Anna est basé sur l’article du New York Magazine de 2018 « Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It : How an Aspiring ‘It’ Girl Tricked New York’s Party People – and its Banks » de la journaliste Jessica Pressler. La production Netflix-Shondaland se concentre autant sur l’enquête menée par l’alter ego de Jessica Pressler dans la série, Vivian Kent (Anna Chlumsky), que sur la mondaine Anna Sorokin, connue sous le nom d’Anna Delvey (Julia Garner d’Ozark) dans les cercles sociaux de New York. Si Inventing Anna n’aurait pas pu exister sans que Anna Sorokin ne vende les droits de l’histoire de sa vie à Netflix, ce qui lui a rapporté 320 000 dollars, l’implication de Jessica Pressler dans la série était également pratique, puisqu’elle faisait partie des producteurs d’Inventing Anna.

Inventing Anna | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Bien qu’elle frise parfois le ridicule, la plupart des rebondissements et des détails de Inventing Anna reflètent ce qui s’est réellement passé et ce qui a été publié dans l’article, certains événements réels semblant même plus étranges que ce que la série dépeint. Cependant, certains des personnages sur lesquels la série Netflix se concentre brièvement sont soit entièrement inventés, comme Val (James Cusati-Moyer) et Nora Radford (Kate Burton, star de Grey’s Anatomy), soit ils ne sont pas aussi prédominants dans l’histoire originale que la série le laisse entendre, comme Chase (Saamer Usmani), le petit ami d’Anna. Voici ce que le film Inventing Anna de Netflix change et ce qu’il relate de l’histoire vraie.

Certains noms et lieux ont été modifiés

Si l’histoire principale d’Inventing Anna suit précisément le déroulement des événements réels, les noms de certains lieux et personnages ont été modifiés. Le magazine où travaille Kent s’appelle Manhattan, alors que dans la vraie vie, Jessica Pressler travaillait au New York Magazine.

Anna a réellement passé des mois dans un hôtel où elle remettait des pourboires de 100 dollars aux employés, mais le nom de l’hôtel était 11 Howard, et non 12 George. Dans la série Shondaland, Alan Reed (Anthony Edwards) est le conseiller financier d’Anna, alors que dans la vraie vie, c’est Andy Lance qui la conseillait. Cependant, comme Reed, il avait une relation de travail étroite avec Sorokin et a également confirmé qu’elle avait les ressources que Sorokin prétendait avoir.

La vraie Anna Sorokin a exprimé des remords pour ses crimes

Juste après le prononcé de la sentence, Anna Sorokin, reflétant les actions de la protagoniste d’Inventing Anna, a déclaré dans une interview qu’elle n’était pas désolée mais qu’elle regrettait « la façon dont elle s’y est prise pour certaines choses. »

Bien que cette attitude impénitente ait été partagée à la fois par Sorokin et par son personnage, dépeint par Julie Garner dans Inventing Anna, la vraie Sorokin a changé d’avis en octobre 2019. Lors d’une audience de la commission de libération conditionnelle, Sorokin a déclaré que sa citation après la condamnation avait été sortie de son contexte et qu’elle était « vraiment honteuse et vraiment désolée » pour ce qu’elle avait fait via le New York Post.

Vivian Kent n’a pas convaincu Anna d’aller au procès

L’épisode 1 de Inventing Anna voit Vivian Kent au travail, où elle refuse l’histoire qui lui est assignée afin de poursuivre l’histoire d’Anna Delvey et d’enquêter sur elle. L’un des premiers obstacles auxquels Vivian est confrontée est qu’Anna pourrait accepter l’accord proposé par le bureau du procureur, ce qui rendrait inutile un article d’investigation sur elle. Vivian pense également qu’elle doit écrire sur Delvey, non seulement parce qu’elle voit le potentiel de l’histoire, mais aussi parce qu’elle doit réhabiliter son image publique en tant que journaliste, car dans le passé elle a rapporté quelque chose dans un listicle qui était un mensonge.

L’épisode 1 d’Inventing Anna de Netflix implique fortement que Vivian convainc Anna d’aller au procès, mais cela serait non seulement contraire à l’éthique si un journaliste faisait cela dans la vie réelle, mais cela n’aurait jamais pu se produire car la chronologie de la série ne correspond pas à celle de la vie réelle. Pressler, sur qui Vivian est basée, a appris l’existence d’Anna après que la fausse héritière ait déjà décidé qu’elle voulait un procès. De plus, même si Pressler a réellement écrit un listicle contenant une nouvelle qui s’est avérée être un mensonge, sa réputation journalistique s’était déjà rétablie après son reportage de 2015 « The Hustlers at Scores », sur lequel est basé le film Hustlers de 2019.

Le voyage de Vivian en Allemagne a en fait été organisé par Anna

Dans l’épisode 8 d’Inventing Anna, Vivian se rend en Allemagne pour tenter de comprendre les racines d’Anna et d’interroger sa famille. Vivian finit par suivre le père d’Anna jusqu’à leur ancienne maison familiale à Eschweiler, et c’est le frère d’Anna qui la découvre en train de rôder sur la propriété.

Bien que Jessica Pressler se soit réellement rendue en Allemagne pour faire des recherches, sa visite était attendue par les parents d’Anna. De plus, Sorokin a aidé Jessica Pressler à organiser son voyage, lui suggérant les endroits à visiter, les lieux où elle a passé du temps lorsqu’elle était adolescente, et l’aidant à organiser des rencontres.

La famille d’Anna la soutenait encore mais n’était pas présente à son procès

Arian Moayed (Succession) incarne Todd, qui appelle les parents d’Anna dans l’épisode 9 d’Inventing Anna pour les convaincre de la soutenir pendant le procès, bien qu’il échoue finalement. La famille d’Anna est présentée comme distante tout au long de la série, car elle ne la comprend pas, ni ses actions, et l’a abandonnée.

Bien que la famille de Anna Sorokin n’ait pas réellement assisté à son procès ou à sa condamnation, en réalité, elle y a tout de même pris part en écrivant une lettre à la juge qui devait condamner Anna Sorokin, Diane Kiesel. Bien qu’elle n’ait pas été influencée, la famille de Sorokin a écrit à la juge pour lui demander d’y aller doucement avec Anna Sorokin, disant qu’elle « a pris une série de décisions incorrectes pour atteindre ses objectifs », mais aussi qu’elle n’était pas une personne qui devrait être derrière les barreaux. Dans la lettre, ils ont également confirmé avoir été en contact dans le passé, contrairement à ce que montre Inventing Anna.

Les tenues d’Anna au tribunal étaient vraiment étranges

Tout comme son homologue fictive, la vraie Anna Sorokin a vraiment refusé de porter les tenues fournies par le tribunal. Comme le montre Inventing Anna, non seulement cela s’est produit à plusieurs reprises, mais Anna Sorokin a également engagé un styliste de célébrités pour les tenues qu’elle était censée porter lors de la procédure.

Les tenues sont en fait devenues populaires, et tout comme dans la série, il y a une page Instagram qui leur est consacrée, dont le premier post remonte au 27 mars 2019. Si la raison pour laquelle les tenues de la styliste n’arrivent souvent pas à Rikers n’est pas expliquée dans Inventing Anna, Sorokin a raconté comment, pour se rendre au procès, elle devait quitter Rikers à 4 heures du matin pour y revenir à 22 heures, soit en dehors des heures de visite. Par conséquent, les tenues qu’elle voulait porter ne pouvaient souvent pas lui être livrées.