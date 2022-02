5 films et séries à regarder si vous avez aimé Inventing Anna

Inventing Anna s’est positionnée sur la plateforme de streaming Netflix en un temps record, cette réaction des abonnés prouvant que les fans ont un penchant pour ce type de drame.

La mini-série Netflix qui captive tout le monde sans aucun doute est InventingAnna, après avoir pris fin avec le dernier épisode de la première saison, les fans se demandent s’il y a une chance de voir d’autres drames de fraude réelle similaires à celui-ci.

Rappelons qu’Inventing Anna est basé sur la vie réelle d’Anna Delvey (Julia Garner), qui escroquait l’élite américaine avec ses compétences sociales et ses talents de négociatrice. Mais, heureusement pour beaucoup, il existe d’autres programmes sur le même thème.

Fyre : le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu

Dans le nouveau drame Netflix Inventing Anna, il a été révélé qu’Anna Delvey a escroqué Billy McFarland avant que le Fyre Festival n’ait lieu. Pendant près de quatre mois, Anna Delvey a séjourné à la résidence de McFarland, sans payer de loyer. Dans les deux programmes, on voit un autre escroc, Billy McFarland, organiser un festival de musique de luxe qui n’a jamais eu lieu.

FYRE : Le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu | Bande-annonce VOSTFR | Netflix France

L’arnaqueur de Tinder

Il s’agit d’une autre des célèbres productions sur Netflix en raison de l’intrigue liée à la tromperie et au crime. Cette fois, le protagoniste est Simon Leviev (anciennement Shimon Hayut), qui utilise une célèbre application de rencontre pour attirer ses victimes, des femmes.

L'Arnaqueur de Tinder | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Cet homme éblouissait ses futures victimes en les emmenant dans des restaurants 5 étoiles. En fait, Simon Leviev a utilisé les cartes de crédit de sa précédente victime pour continuer le jeu de l’arnaque. Pour les tromper, il leur fait croire à tous que sa vie est en danger et que, par conséquent, « il ne peut pas utiliser ses propres cartes ».

The Dropout

L’histoire d’Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) a surmonté la fraude Inventing Anna avec la série The Dropout. Elizabeth est une entrepreneure en biotechnologie et PDG de Theranos qui a réussi à escroquer toute une entreprise en faisant croire à tout le monde qu’elle pouvait utiliser de petits volumes de sang pour son analyse. The Dropout sera disponible sur Disney+ dès le 20 avril.

The Dropout - Bande-annonce (VF) | Disney+

Dopesick

Dans Dopesick, c’est Richard Sackler (Michael Stuhlbarg) le personnage principal, qui a hérité de toute une entreprise. Cependant, ce crime était le pire de tous, puisqu’il commercialisait un médicament qui a causé la mort de centaines de milliers de personnes. Dopesick est dispo en streaming sur Disney+.