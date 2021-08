Intrigo : Samaria sur Canal+ : le dernier volet de la trilogie Intrigo à voir ce soir

Dernier volet de la trilogie Intrigo, Samaria est diffusé ce soir, dimanche 1 août à 21h05 sur Canal+, l’occasion pour nous de revenir sur le film de Daniel Alfredson.

Dans Intrigo : Samaria, une brune aux cheveux courts fait équipe avec un homme plus âgé pour réexaminer un meurtre non résolu datant de plusieurs années. Cela peut ressembler au principe de Millénium : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes (The Girl With the Dragon Tattoo) et, par coïncidence, ce film partage un réalisateur avec les deuxième et troisième volets de la trilogie suédoise originale. C’est peut-être pour cette raison que le cinéma de Daniel Alfredson est le plus sûr dans ce dernier volet de sa série thématique “Intrigo” (désormais disponible sur myCanal). Les films se déroulent dans la ville européenne fictive de Maardam, mais c’est ici que le décor est le plus abouti, avec des caméras qui filment le paysage pastoral apparemment idyllique de Samaria, la ferme où se concentre le mystère du film.

La brune est Paula (Phoebe Fox), une documentaliste qui réalise un film sur le cas de son ancienne camarade de classe Vera, présumée morte. L’homme est Henry (Andrew Buchan), autrefois son professeur, dont elle sollicite l’aide après une rencontre fortuite. Lorsque Henry la rejoint, Paula a déjà fait des progrès grâce à des séquences parlantes, notamment une interview du père violent de Vera, en prison pour l’avoir tuée.

Phoebe Fox est fascinante dans le rôle d’une fonceuse entêtée qui emploie souvent des méthodes moralement discutables au nom de la vérité et de l’art. Mais sa présence à l’écran ne suffit pas à étoffer ce thriller maigre, qui se heurte à de nombreux clichés en cours de route. Samaria n’est cependant pas totalement dépourvu d’intrigue, et la fin évite au moins un rebondissement totalement prévisible.

