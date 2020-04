Into the Spider-Verse Sequel Date de sortie retardée / Film

L’automne dernier, Sony Pictures a enfin daté de la suite animée attendue de Spider-Man: dans le Spider-Verse. Le film devait arriver en avril 2022, mais maintenant, grâce aux complications causées par l’arrêt de la production dû au coronavirus et au remaniement constant des dates de sortie des films cette année, le Spider-Man: dans le Spider-Verse la suite est repoussée de six mois à une date de sortie à l’automne en 2022.

Voici la mise à jour provenant directement du Spider-Man: dans le Spider-Verse compte sur Twitter:

Mise à jour depuis le #SpiderVerse: 7 octobre 2022? pic.twitter.com/e6oyElyOgc – Spider-Man: dans le Spider-Verse (@SpiderVerse) 24 avril 2020

Alors maintenant, le Spider-Man: dans le Spider-Verse la suite arrivera le 7 octobre 2022, mais à part ça, nous ne savons pas grand-chose sur le film. Il y a eu de petites friandises qui sont apparues ici et là en un an et demi depuis la sortie du premier film, mais pas assez pour nous donner une idée d’une intrigue.

Avant Dans le vers d’araignée avait même frappé les théâtres, selon des rapports, une suite était déjà en cours avec Wonder Woman 1984 scénariste David Callaham à bord pour écrire le scénario, et Avatar: le dernier maître de l’air«S Joaquim Dos Santos mis à diriger. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit toujours le casting, mais nous devons le savoir tôt ou tard.

Ce que nous savons avec certitude en ce moment, c’est qu’il y aura un accent plus important sur une romance qui s’épanouira entre Miles Morales et Gwen Stacy, alias Spider-Gwen, à partir d’une des dimensions parallèles. En fait, nous pouvons les rattraper deux ans après les événements du premier film. De plus, le colocataire de Miles Ganke aura un rôle plus important à jouer dans la suite et Spider-Man japonais fera son apparition.

Même si la distribution de voix n’a pas encore été confirmée, on pense que Shameik Moore reviendra comme Miles Morales et Hailee Steinfeld reprendra son rôle de Spider-Gwen. Quant à savoir si nous verrons ou non Jake Johnson, John Mulaney, Nicolas Cage, et Kimiko Glenn de retour comme Peter B. Parker, Spider-Ham, Noir Spider-Man et Peni Parker, cela reste peu clair. Pour l’instant, nous sommes simplement heureux que le Spider-Verse revienne sur grand écran à l’avenir.

